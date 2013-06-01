Kadir Topbaş: İstanbul projelerimizi belki net olarak anlatmadık

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, HaberTürk'te Erhan Çelik'in sunduğu Basın Kulübü programında Gezi Parkı'nda eylemciler ve polis arasında çıkan çatışmaya ilişkin, "Çok üzücü görüntülere tanıklık ettik. İstanbul bunu hak etmedi" dedi. Topbaş, "İstanbul'un her noktasını çok daha farklı hale getirmenin heyecanı içindeyiz. Üç farklı konu var. Belki net olarak anlatmadık" ifadesini kullandı.

İşte Kadir Topbaş'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Çok üzücü görüntülere tanıklık ettik. İstanbul bunu hak etmedi. Orada gerçekten çevreye duyarlı insanlar böyle bir eyleme girmiş olabilir. Bunu da kullanmak isteyenler olabilir. İstanbul'un her noktasını çok daha farklı hale getirmenin heyecanı içindeyiz. Üç farklı konu var. Belki net olarak anlatmadık.

Taksim'in yayalaştırma çalışması. Bununla ilgili projeler var. İnşaatı devam eden bölümle ilgili kurul onayı vermişti. CHP de buna destek verdi.

İkinci proje Topçu Kışlası. CHP buna karşı çıktı.

Yayalaştırma ile ilgili yoğun bir çalışmaya başladık. Tretuvar düzenlemeleri ile ilgili çalışmalar, Topçu Kışlası inşaatı zannedildi.

Talimhane Bölgesi ile Taksim Meydanı arasını yayalaştırma çabası var. Şu anda bunun son aşaması olan Divan Oteli karşısına gelen noktadaki ağaçlar başka bir yere taşındı. Topçu Kışlası'nın düşünüldüğü alan değil.

Topçu Kışlası orada bulunan yapıların en son noktası olan İstanbul Sanat Galerisi'nde bitiyor.

Demokratik ülkede gayet olağandır. Buna karşı çıkan da olabilir. Şu anda zaten bugün itibarıyla bir Topçu Kışlası yok. Şu an yayalaştırma çalışmaları sürüyor.

Şu anda Gezi Parkı ile ilgili bir müdahale yok. Bunu net olarak söyleyeyim.

Kışla'nın metrekaresi bir AVM olmaya müsait değil aslında. Orada bir rezidansdan ziyade sanat galerileri olabilir. Bunlar daha sonra tartışılır. Sayın Başbakan'ın değerlendirmeleri de önemli.

Taksim'in bir alışveriş merkezine ihtiyacı yok. Taksim'i daha aktif kullanabilen farklı birtakım sanat galerileri, kafeleri ile bezenmiş alanlarına ihtiyaç vardır.

Bir kısım siyasi çevreler Gezi Parkı'nda rant devşirmeye çalıştı. Ama halka bu şekilde davranılmasını da tasvip etmiyorum.

Gerçek anlamda bir opera binası kültür merkezi olabilir diye düşünmüştük. Ama şu anda bir özel firma AKM'nin güçlendirmesini yapmakta. Muhsin Ertuğrul'u yaptık. AKM de yapılabilirdi.

Gezi Parkı'nda çadırların yakılması doğru bir iş değil. Mutlaka kayıtları vardır. Bu kayıtlara göre bu zararı tazmin ettiririz. Zarar vermek için değil, sıkıntıları çözmek için varız. Zabıtamız ile özür de dileriz.

Hem ulusal hem uluslararası ölçekte geçitlere ihtiyaç var. 3. Köprü ile ilgili beş nokta önerilmişti. En az çevre zaiyatı verecek şu andaki nokta.