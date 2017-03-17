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Kadir Topbaş, İstanbul için özerklik istedi

“İstanbul kendi kendini yönetsin, başka müdahaleler olmasın"

17 Mart 2017 20:11

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, "İstanbul kendi kendini yönetsin, başka müdahaleler olmasın" dedi.

Topbaş, 16 Nisan’da yapılması planlanan referandum için AKP Büyükçekmece İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı. 

“Özel yasa talebimiz oldu”

Topbaş, İstanbul’un yönetimi için şunları söyledi:

“Rejim değişikliğini 1923 yılında yaptık, o geride kaldı. Ama rahat hareket edebilen bir devlet yapısının oluşması gerekiyor. Biz bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yetkilerimizin artırılmasını istiyoruz. Hatta İstanbul'a özel bir yasa talebimiz oldu. Niye daha çok işlem yapalım diye. Bu bize bir ayrıcalık versin diye değil. Türkiye'deki diğer Büyükşehir Belediye Başkanları, sayın başkanım İstanbul'a başka yasa yapsınlar sizin istedikleriniz bize bol geliyor. Bizimkiler size dar geliyor. Yani Malatya'nın, Denizli'nin Diyarbakır'ın bu büyükşehirlerin yasasıyla İstanbul'u yönetiyoruz, olmuyor, yürümüyor. Bunu istemek bir farklı şey mi istemektir. Krallık mıdır bu veyahut diktatörlük müdür.

“İstanbul kendini yönetsin”

“Belediye başkanı olarak tecrübe edindim ki üç dönemden beri bir farklı yasa olsa bu şehirde çok daha farklı iş yapabiliriz. Ne demektir bu, ne istiyorum? Diyorum ki İstanbul kendi kendini yönetsin, başka müdahaleler olmasın, kendi kararını kendi versin. Bu yanlış mı? Doğru. Böyle tek elden yürüsün”

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