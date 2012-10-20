Kadir Topbaş: Görünmez köprü yapacak halimiz yok

Haliç Metro Geçiş Köprüsü’ne yönelik eleştirilere tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, "Görünmüz köprü yapma imkanımız yok. Laf olsun torba dolsun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve Abdülkadir Aksu ile Güldal Akşit’in de aralarında bulunduğu ile Ak Parti İstanbul Milletvekillerini İBB Tanıtım Çadırı’nda ağırladı.

İstanbul milletvekillerini ağırladı

Sütlüce’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Çadırı’ndaki toplantıda Bakan Şahin, Başkan Topbaş ile eşi Özleyiş Topbaş ve milletvekilleri kameların karşısına geçti. Böyle bir buluşmayı Ankara’ya yaptığı bir ziyarette planladıklarını belirten Topbaş, "İstanbul’da yaptığımız çalışmaları Bakanımıza ve milletvekillerimize takdim etmekten çok memnunum. Bu yaptığımız ve yapacağımız işler İstanbul’un huzur ve geleceği için" dedi.

'Görünmez köprü yapacak halimiz yok'

Konuklarına tanıtım çadırını gezdiren ve yapılan işler hakkında bilgi veren Topbaş, ’Haliç Metro Geçiş Köprüsü’ çalışmalarına yönelik eleştirilere de cevap verdi. Bu köprü çalışmasının tarihi Süleymaniye Camii’ni etkilediği yönündeki eleştirilerin yersiz olduğunu ifade eden Kadir Topbaş, "Teknik konuları bilmeden yorum yapanlara üzülüyorum. Bu köprü Süleymaniye’yi etkiliyor deniliyor. Bu köprüye 360 derece açı ile bakmalıyız. Tek bir açıdan bakılamaz. Tek bir açıdan bakarsanız farklı görünür. Buraya şeffaf köprü yapılsın diyorlar. Nasıl olacak o? Görünmüz köprü yapma imkanımız yok. Laf olsun torba dolsun" diye konuştu.