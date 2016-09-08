Kadir Topbaş, damadının tartışmalı konut projesinden 5 daire almış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin, belediyenin çeşitli ayrıcalıklar tanıdığı gerekçesiyle tartışma yaratan damadının konut projesinden aynı gün 5 daire birden satın aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Kadir Topbaş’ın başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) destek alan Topbaş’ın damadı Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı’nın Bakırköy’deki projesi Koru Florya’dan “Topbaş ailesinin 5 dairesi” çıktı. Belgelere göre Kadir Topbaş’ın aile şirketi Teşvikiye Saray Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 5 taşınmazın tamamını aynı gün “25 Temmuz 2014” tarihinde satın almış.

Kamu arazisiydi

Kavurmacı’nın sahibi olduğu Aydınlı-Metal Yapı Konut-Arke İnşaat ve Vizyonlife şirketlerinden oluşan grup Florya’daki araziyi TOKİ’nin 2010’da gelir paylaşımı yoluyla açtığı ihalede almıştı. Bu satış “Kamu arazisi damada hediye mi edildi?” sorusunu da beraberinde getirdi. Burası aynı zamanda eski SSK arazisiydi. Aydınlı Grup buraya tartışmalara yol açan “Koru Florya” konut ve AVM projesini yaptı.

İBB’den ayrıcalıklar

İBB Meclisi bu projeye çeşitli ayrıcalıklar tanıdı. Aydınlı Grup, “Koru Florya”nın önünde bulunan E-5 üzerindeki üstgeçidi kaldırıp yeraltı geçidi yaparak proje kapsamındaki AVM’ye yaya girişini kolaylaştırdı. Yaya altgeçidine “Koru Florya” adı verildi ve mahalleli imza toplayarak bu isme tepki gösterdi. Yüzlerce imzaya karşın damadın isteği kırılmadı ve İBB Meclisi AKP’lilerin oylarıyla, altgeçidin ismini “Cennet Mahallesi Koru Florya Yaya Altgeçidi” olarak değiştirdi. İBB Meclisi’nde projenin bodrum katları emsal dışı bırakılarak bir başka ayrıcalık daha tanındı.

Ev fiyatları 1.5 milyon-5 milyon TL

Ev fiyatlarının ortalama 1.5 ile 5 milyon TL arasında değiştiği bu projede Kadir Topbaş ailesinin 5 dairesi olduğu ortaya çıktı. 5 dairenin 2’si F blokta, 1’i E blokta, 1’i D blokta, 1’i ise G blokta yer alıyor. Dairelerin mülkiyeti Topbaş ve çocuklarına ait Teşvikiye Saray Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ üzerine görünüyor. Şirketin yönetim kurulunu Topbaş’ın oğulları Mehmet, Ahmet ve Turhan Topbaş oluşturuyor. Şirketin eski yönetim kurulu başkanı ise Kadir Topbaş. Şirketi kamuoyu “Saray Muhallebicisi” adıyla tanıyor. 5 dairenin tamamı da “25 temmuz 2014” tarihinde proje bitmeden alınmış. Proje inşaatı 16 Eylül 2014’te tamamlanmış.

''Akrabalar bir arada''

CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, “Önce kupon arazi bulundu. Sonra kamu kurumları devreye girdi. Damadın çevresi geniş. Koru Florya ile ilgili TOKİ’nin yaptığı plan da Kadir Topbaş’ın başkanı olduğu İBB Meclisi’nden geçti. Projede bodrum katlarına ilişkin ayrıcalık tanındı. Damat sevindi. Suç duyurusunda bulunduk. En son damada özel, yılların Cennet Mahallesi de oldu mu KoruFlorya. Topbaş da hiç dava açmayı düşünmedi. Zaten nasıl açsın, mülkiyetlere bakıldığında akrabalar bir arada ve mutlular” dedi.

Damadı gözaltına alınmıştı

'FETÖ' soruşturması kapsamında TUSKON Başkanı Rızanur Meral’in de aralarında bulunduğu 187 şüpheli hakkında 18 Ağustos’ta gözaltı kararı verilmiş, 204 adreste arama yapılmıştı. Gözaltına alınan isimlerden en dikkat çekici olanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı’ydı. Projesini gerçekleştirdiği Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’ndeki Koru Florya evlerinde de arama yapılmış, aramayla birlikte proje tekrar gündeme gelmişti. Kavurmacı 20 Ağustos tarihinde serbest bırakıldı.