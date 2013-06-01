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Kadir Topbaş bugün 'çözüm' arayacak

Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı İbrahim Kalın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bugün, Taksim Gezi Parkı Platformu ve Mimarlar Odası temsilcileri ile görüşeceğini duyurdu

01 Haziran 2013 15:31

Gezi Parkı'nda yaşanan olaylarlayla ilgili hükümet kanadından önemli açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim Gezi Parkı Platformu ve Mimarlar Odası temsilcilerinin bir araya gelip konu ile ilgili çözüm arayacağını duyurdu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İbrahim Kalın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bugün, Taksim Gezi Parkı Platformu ve Mimarlar Odası temsilcileri ile bir araya gelip konu ile ilgili çözüm arayacağını duyurdu. Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, Taksim Gezi Parkı Platformu ve Mimarlar Odası temsilcileriyle bugün bir araya geleceğini ve ortak çözüm üzerinde çalışacaklarını açıkladı.

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