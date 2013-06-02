Kadir Topbaş: Birçok yanlış yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim Gezi Parkı nedeniyle çıkan olaylarla ilgili olarak CNN Türk'e yaptığı açıklamada, yananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek şöyle konuştu:

“Maalesef üst üste koyarsak birçok yanlışlardan bahsedebiliriz. İstanbul'un ve Türkiye'nin hak etmediği görüntülere sahne oldu Taksim. Burada özellikle demokratik haklarını kullanmak isteyen ve kendilerini ifade etmek isteyen, samimi olan arkadaşlarıma ben bir şey söyleyemeyeceğim. Onlara teşekkür ediyorum. Ama maalesef belki de algı noktasında eksiklik var. Çünkü biz 6 ay önce Taksim'in yayalaştırılması trafiğin yer altına alınmasıyla ilgili projemizi hayata geçirmeye başlamıştık.

'Biz anlatamadık'

Bunun son parçası olan oradaki Gezi Parkı'nın Divan Oteli tarafındaki son bölümdeki duvarın 2-2 buçuk metre gibi içe alınmak suretiyle yaya güvenliği açısından bir yaya geçişi oluşturma adına atılan bir adımı biz anlatamadık. Orada esasında 5 tane ağacın kaldırılması ve 5 tane ağacın bir başka yere taşınması söz konusu olduğunu ifade etmek istiyoruz. Böyle görüntüleri ben şahsen asla bir daha görmek istemiyorum. Başından beri de hep karşı oldum. Benim görüşüm, vatandaş gelir Gezi Parkı'nda oturur. Eğlenir, vakit geçirir... Hiç önemli değil, bir mahsuru yok. Eyleme dönüştürmemek lazım. Eyleme dönüşen bütün olaylar, hepimiz için büyük kayıplara neden oluyor. Acıları ortaya çıkarıyor. Bakın kaç tane insan yaralı. Gerçekten ıstırap çekiyor.”