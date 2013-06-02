T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadir Topbaş: Birçok yanlış yapıldı

Topbaş: Maalesef üst üste koyarsak birçok yanlışlardan bahsedebiliriz. İstanbul'un ve Türkiye'nin hak etmediği görüntülere sahne oldu Taksim.

02 Haziran 2013 02:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim Gezi Parkı nedeniyle çıkan olaylarla ilgili olarak CNN Türk'e yaptığı açıklamada, yananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek şöyle konuştu:

“Maalesef üst üste koyarsak birçok yanlışlardan bahsedebiliriz. İstanbul'un ve Türkiye'nin hak etmediği görüntülere sahne oldu Taksim. Burada özellikle demokratik haklarını kullanmak isteyen ve kendilerini ifade etmek isteyen, samimi olan arkadaşlarıma ben bir şey söyleyemeyeceğim. Onlara teşekkür ediyorum. Ama maalesef belki de algı noktasında eksiklik var. Çünkü biz 6 ay önce Taksim'in yayalaştırılması trafiğin yer altına alınmasıyla ilgili projemizi hayata geçirmeye başlamıştık.

 

'Biz anlatamadık'

 

Bunun son parçası olan oradaki Gezi Parkı'nın Divan Oteli tarafındaki son bölümdeki duvarın 2-2 buçuk metre gibi içe alınmak suretiyle yaya güvenliği açısından bir yaya geçişi oluşturma adına atılan bir adımı biz anlatamadık. Orada esasında 5 tane ağacın kaldırılması ve 5 tane ağacın bir başka yere taşınması söz konusu olduğunu ifade etmek istiyoruz. Böyle görüntüleri ben şahsen asla bir daha görmek istemiyorum. Başından beri de hep karşı oldum. Benim görüşüm, vatandaş gelir Gezi Parkı'nda oturur. Eğlenir, vakit geçirir... Hiç önemli değil, bir mahsuru yok. Eyleme dönüştürmemek lazım. Eyleme dönüşen bütün olaylar, hepimiz için büyük kayıplara neden oluyor. Acıları ortaya çıkarıyor. Bakın kaç tane insan yaralı. Gerçekten ıstırap çekiyor.”

ETİKETLER

kadir topbaşgezi parkıyayaeylemhata

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24