Kadir Topbaş: AVM düşünülmüyor, otel, rezidans yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gezi olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Topbaş, "Topçu Kışlası’nın yapılmasını Başbakanımız arzu etmekte. Ama daha önce içinde konuşulan AVM, mağaza, otel ve rezidanslar olur diye bir düşünce vardı. Bunlardan vazgeçildi. Müze şeklinde projelendirecek" dedi.

İşte Topbaş'ın açıklamasından satır başları:

Yayalaştırma Belediye’den oybirliğiyle geçmiş ve kurulun da olurunu almıştı. İnsanların ağaçlar sökülüyor paniğiyle oraya gittiğini söyleyenler var. Boğaziçi Üniversitesi'nden gelenlerle, sanatçılarla, işadamlarıyla , kanaat önderleriyle, 8-10 grupla görüştük. Boyutları bu noktaya gelmemeliydi. Dünyaya yansıma bu olmamalıydı.

AVM olarak düşünülmüyor. Metrekaresi müsait değil. Gezi Parkı olarak bilinen alan 50 bin metrekare civarı 563 ağaç var. 72 ağaç taşınabilecek nitelikte çapı 40 santimin altında olduğu için. 26 ağaç da taşınır, ama riskleri var olarak gözüküyor. Bir AVM kesinlikle düşünülmüyor. Otel ve rezidans da yok.

Dün görüştüğüm mimarlar grubu bana dedi ki ‘Topçu Kışlası teklif edilebilir. Gezi Parkı'nı bütüncül plan içinde değerlendirelim. Gezi Parkı Dolmabahçe arası, Maçka Parkı dahil olmak üzere daha doğru olur', dediler.

Ben de mimar olarak bunu değerlendirdim. O bölgelerle ilgili çalışmamız var. Özellikle ifade diyorum ki, Taksim’de esasında İstanbul’da gına gelen AVM'den değil, birkaç mağazadan bahsedilmişti. Plan bütünlüğünde bakmak gerekiyor. Divan Oteli’nin arkasına geçen köprü var. Yenilenerek o da insanların Maçka’ya kadar yürüyebileceği bir alan haline getirilebilir. Ağaç sayıları arttırılır. Yayalaştırma alanları da daha fazla yeşillendirilir…

Müze şeklinde projelendirilecek

Burada AVM, otel ve rezidans olmayacak. Kent müzesi, şehir müzesi halinde bir projelendirme aşaması yayalaştırma çalışmasından aylar önce bahsetmemize rağmen çok algılanmadığını da gördük. Burada yapılan projeyi Taksim’de sergilemeyi, görüşe açmayı ve görüşe göre değerlendirmeyi düşünüyorum. Topçu Kışlası ile ilgili Başbakan ifade etti, Topçu Kışlası’nın yapılmasını Başbakanımız arzu etmekte. Ama daha önce konuşulan AVM, mağaza, otel ve rezidanslar olur diye bir düşünce vardı. Bunlardan vazgeçildi. Müze şeklinde projelendirecek.