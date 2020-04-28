Duruşma günü Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in testi pozitif çıktı

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kadir Şeker'inyapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Şeker'in, karantinaya alınacağını belirtildi. Öte yandan Şeker'in ilk duruşmasından tutukluluğunun devamı kararı çıktı.

Duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katılacak olan Kadir Şeker, bugün saban saatlerinde Koronavirüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeker'in ağabeyi Fatih Hidayet Şeker, ''Kardeşim Kadir bugün sabah saatlerinde Koronavirüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Test yapılacakmış. Cezaevinde pozitif bir kişi ile temasta bulunduğu için şüphe üzerine test yapılmak için hastaneye gönderildi. Kardeşimin can güvenliğinin olduğu bir durumda tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. İyileştiği durumda bile tekrar cezaevine döndüğünde yine aynı kişilerle temasta bulunacak. Şu an test sonucu bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.