Kadir Şeker'in tutukluluğuna devam kararı

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20) dosya üzerinden yapılan incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kadir Şeker'in 24 Haziran'da mahkeme huzuruna çıkarak detaylı savunma yapması bekleniyor.

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19 yıla kadar hapis cezası istemi

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken Kadir Şeker, 28 Nisan tarihinde ilk kez hakim karşısına çıktı. O dönem koronavirüs testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kadir Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüzyüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Mahkeme Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün Kadir Şeker'in tutukluluk halinin dosya üzerinden incelenmesi yapıldı. Heyet, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kadir Şeker'in 24 Haziran'da mahkeme huzuruna çıkarak detaylı savunma yapması bekleniyor.

İkinci testi negatif çıkmıştı

Şeker’in, 28 Nisan günü Koronavirüs'e yakalandığı belirlenmişti. Test sonucu da pozitif çıkan Şeker, sağlık durumu iyi olduğu için cezaevine karantinaya alınmıştı. Aynı gün ilk duruşması yapılan Şeker, davaya da SEGBİS ile katıldı. Eldiven ve maske takan Şeker, savunmasında tahliyesini talep edip, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtmişti. Şeker’in ikinci yapılan Koronavirüs testinin negatif çıktığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenilmişti.













