Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Bilinçli bir cinayet

Konya’da bir parkta Kadir Şeker adlı öğrenciyle aralarında, bir kadının şiddete maruz kalmasından kaynaklı çıkan tartışma ve arbede neticesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden Özgür Duran’ın annesi ilk kez konuştu. Mübeyyen Güner Dalkılıç oğlu ile Ayşe D. ile birlikte olduğu için 5 aydır görüşmediğini anlatarak, "Ayşe cenazeye gelmedi, madem Özgür onu evde dövdü, neden barışmak için parka çağırdı" diyerek tepki gösterdi. Dalkılıç, "Ben bilinçli bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar takip edeceğim" dedi.

"Ayşe'ye ifade baskısı yapmadık"

Soruşturma sürecinde Kadir Şeker’in ailesi olaya ilişkin konuştular. Hayatını kaybeden Özgür Duran’ın annesi ise ilk kez Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuştu. Anne Mübeyyen Güner Dalkılıç Hürriyet’e şunları anlattı:

"Asla bu olayın peşini bırakmayacağım. Ne olursa olsun o benim oğlumdu. Gece 03.00’da beni aradılar. ‘Özgür Duran’ı kaybettik, kavga sonucu bıçaklandı’ dediler. İnanmadım. Şaka sandım. Üç oğlumdan en büyüğüydü. Ayşe, Antalya’da evliydi. Benim çocuğumla gittiler. Ben durumu onaylamadım. 5 aydır görüşmüyordum. Kızdım da. Hiç görüşmedik. Birkaç kere Ayşe arattırdı, hiç yapmadığı şeyi yaptı, bana hakaret etti. Ama ben onu uzaktan takip ediyordum.

Ayşe’ye ifadesini değiştirsin diye baskı da yapmadık. Benim çocuğum kadına şiddet uygulamazdı. Kadına şiddete karşıydı. Çünkü babasını annesini onun gözleri önünde defalarca dövmüştü. Benim oğlum kadına şiddetin nasıl kötü bir şey olduğunu biliyordu. 19 değil 29 kaydı da olsa benim oğlumdu. Hesabını adalete verir, verdi de... Oğlum uyuşturucu satıcısı değildi; içmekten dolayı mahkemeye çıkmıştı. Özgür’ün nişanlısı vardı. Ondan ayrılmıştı. Bekârdı. Sonra bu kadınla gitti."

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