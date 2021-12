Kadir Şeker’in babası, Melek İpek davasını örnek gösterdi: Can havliyle kendini kurtarmak için hareket etti, yoksa şimdi ölüydü

Kadir Şeker’in babası Cengiz Şeker, şiddet gördüğü eşini öldüren Melek İpek'in davasını örnek gösterdi, "Kadir, can havliyle kendini kurtarmak için hareket etti, yoksa şimdi ölüydü” dedi. Ailesi Kadir’in de ‘meşru müdafaa’ kapsamında değerlendirilmesini bekliyor.

Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, Konya’da şiddet gören bir kadına yardım etmek isterken çıkan arbedede elindeki bıçakla olayın failinin ölümüne sebep olmuş, 12 yıl 6 ay ceza almıştı. Dosyası Yargıtay’da, nihai karar orada verilecek. Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, Baba Cengiz Şeker “Kasten adam öldürme nasıl olabilir?” diye sordu ve şöyle devam etti:

“Kadir’e ceza veren mahkeme ‘Önce Kadir’in bıçağı çıkarmasıyla meşru müdafaa bozulmuştur’ anlamında bir kanaat belirtiyor. Ama Kadir o bıçağı en son can havliyle çıkarıyor. Boğulmak üzereyken. Kadir adamın önüne çıkıp da bıçak çıkarıp ona saldırmış değil ki. Şahitlerin ifadeleri var. İlk tartışma olmuş, Kadir oradan ayrılıp yoluna gitmiş. Adam ısrarla arkasından gelip vurmuş ve boğazına çökmüş. ‘Meşru müdafaa için karşı tarafın da elinde silah olması gerekir’ diyorlar. Elinde silah olması gerekmez ki zaten ellerini silah haline getirmiş. O bıçak olmasaydı Kadir şimdi ölüydü.”

Melek İpek davasını hatırlatan Cengiz Şeker, “Melek İpek davasını hatırlayın. Elbette birebir aynı değil ama o (Melek) kardeşimiz de can havliyle kendini kurtarmaya çalıştı. Davası ‘meşru müdafaa’ olarak karara bağlandı. Kadir’in durumu farklı mı?” diye konuştu.