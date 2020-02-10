"Kadir pırıl pırıl bir genç; o bir kader mahkumu ama yapılan paylaşımlar onun lehine olmayacak"

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, "Kadir Şeker hayalleri olan pırıl pırıl bir genç. Birçok kişinin görmezden geleceği bir olaya müdahale etti. Ama onun için yapılan 'tutuksuz yargılansın' 'Kadir'e özgürlük' gibi paylaşımlar Kadir'e yardım etmiyor" dedi.

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası canlı yayınına katılan Aladağ, olayın ayrıntılarını canlı yayında şöyle paylaştı:

"Kadir evladımızın ailesi tarafından tutulmuş bir avukatı var. Soruşturmanın selameti açısından bilgi kirliliğinin hem Kadir'e hem yargılamaya zarar vereceğini düşünüyoruz. Kadir Şeker 20 yaşında. Eğitimini tamamlamak üzere. Konya'da teyzesinin yanında kalıyor. Fen lisesinde okuyor. Pırıl pırıl bir genç. Mavi kapak kampanyasıyla bir gencimize tekerlekli sandalye alınmasını sağlayan bir genç. Evine ulaşmak için parka giriyor dershane çıkışı. Kadir yoluna devam edebilirdi. Birçoğumuzun yapamayacağı şekilde sese kulak veriyor. Maktul "Karışma seni ilgilendirmez' diyor. Bunun üzerine Kadir dönüyor istikametine, ama arkadan fiili bir müdahaleye maruz kalıyor. Kadir, tenha diye tabir edilecek bir yerden geçtiği için koruma amaçlı olarak yanında bıçak taşıyor. Birlikte yere düşüyorlar. Kazayla mı kasten mi maktulün kalbine saplandığına dair en yakın görgü tanığı Ayşe Dıralı bile görmediğini söylüyor. Bıçağın vücutta izlediği yol ve şiddeti adli tıp tarafından incelenecek."

"Bu tür açıklamaların çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorum"

Aladağ Atilla Güner'in, "Sanatçıların, kanaat önderlerinin Kadir'i savunan mesajları hâkimleri nasıl etkiler?" şeklindeki sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Kadir'e özgürlük ve tutuksuz yargılansın söylemleri olağan karşılanabilir. Kamu vicdanı böyle paylaşım yapmayı gerektiriyor olabilir… Ama eylemin azaltıcı ya da artıcı şartları vardır. Meşru müdafaa, haksız tahrik gibi… Bu tür açıklamaların çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Bu kadar kadın cinayetinin işlendiği bir dönemde birçok insanımızın sessiz kalacağı, duymak istemeyeceği bir hadiseye 20 yaşındaki gelecek hayalleri olan bir gencimiz müdahale ediyor. Kader mahkûmu diye bir tabir vardır ya. İşte 'kader mahkûmu' eşittir Kadir Şeker."

Ne olmuştu?

Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir erkeğin, sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.

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