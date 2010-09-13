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Kadir Özbek: Dünden daha da gerideyiz

Kadir Özbek, referandum sonuçlarını değerlendirdi ve "Bugün, dün bulunduğumuz noktadan daha gerideyiz" dedi.

13 Eylül 2010 03:00

T24 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, referandum sonuçlarını değerlendirdi ve "Bugün, dün bulunduğumuz noktadan daha gerideyiz" dedi.


HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, referandum sonuçlarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Özbek, "Bu zaman diliminde çok ağır ve acımasız bir kampanya dönemi geçirdik. Halkımızın çoğıunluğunun tercihi bu yönde olduğuna göre söylenecek fazla şey yoktur saygı duymaz lazım. Kapı önlerinde olsa dahi sesimizi gerçekleri kamuoyuna duyurma imkanı bulduk. Ben ve kurul üyesi arkadaşlarım kamuoyuna en ufak gerçek dışı bir şey söylelemedik" dedi.


Özbek, "Türkiye'de biz isterdik ki hukuk devleti ilkesi zedelenmesin yargı daha bağımsız olsun. Bulunduğumuz bugünkü nokta dünden daha geride bir noktadır. Önümüzde sonuçlandırmamız gereken işlerimiz var görev sürelerimiz aynı anda sona ermeyecek bu sebeple yapılacak işler olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

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