-KADİR ÖZBEK: ''DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'' ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kısmi iptal kararıyla ilgili, ''Değişen bir şey yok. Yürütmenin yargı üzerindeki etkisi devam ediyor. Adalet Bakanı karardan memnun'' dedi. Özbek, HSYK'ya gelişinde gazetecilerin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kısmi iptal kararıyla ilgili sorularını yanıtladı. Açıklamalarının kendi kişisel görüşleri olduğunu ve kurulu bağlamayacağını ifade eden Özbek, bu konuda kurul üyeleriyle de değerlendirme yapacaklarını söyledi. Bir soru üzerine, Anayasa Mahkemesi'nin kararının beklentilere cevap veren bir karar olmadığını yineleyen Özbek, ''Değişen bir şey yok. Yürütmenin yargı üzerindeki etkisi devam ediyor. Adalet Bakanı karardan memnun'' görüşünü savundu. Bir gazetecinin, ''HSYK olarak paketi inceledikten sonra bir açıklama yapmıştınız. 'Bu paketin bu haliyle geçmesi demek, devletin çatısının milletin temelinin çökmesi anlamına gelir' demiştiniz. Anayasa Mahkemesinin bu kararından sonra bu görüşünüzde ısrar ediyor musunuz, yoksa bu karar görüşünüzü bir parça değiştirdi mi?'' sorusuna Özbek, şu yanıtı verdi: ''(Devletin çatısı) derken kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti ilkelerini kastetmiştim. O konudaki endişelerimiz devam ediyor. Düzenlemelerde bir değişiklik yok, çünkü, bakanlığın çok etkin bağlantıları devam etmektedir. Halen bugünkü anayasal sistemimizdeki düzenlemelerden çok daha ileri giden birtakım bağlantılar ve düzenlemeler geliştirilmiştir. Bunun sıkıntısını ileride hep beraber yaşayacağız. Umuyorum ki halkımız bunun bilincine varacaktır. Memleketin hayrına olmasını diliyorum.'' Referandum sürecine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Özbek, şöyle konuştu: ''Bir başka görüşmemizde de şunu ifade etmiştim, 'Tümüyle halka oynanıyor, referanduma yönelik bir düzenleme ve propaganda yürütülüyor' demiştim ve burada en büyük rahatsızlık duyduğumuz konuda yargıyı kötüleyerek, yargının işleyişinin sanki düzeltiliyormuş imajı verilerek birtakım ifadelerde bulunuluyordu. Oysa bu ne reformdur, ne yargının kendi çektiği sorunları, ne de halkın çektiği sorunları giderecek bir düzenlemedir. Sadece teşkilatlanmaya yönelik bir düzenlemedir. O sebeple düşüncelerimiz de bir değişiklik olacağını sanmıyorum.''