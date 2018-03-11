Kadir Mısıroğlu'ndan Erdoğan'a gönderme mi: Sözlerin Allah düşmanlarını sevindiriyorsa...

"Kurtuluş Savaşı'nda Yunan galip gelseydi, hilafete dokunulmazdı" sözleri hâlâ tartışılan yazar Kadir Mısıroğlu, sosyal medya hesabında herhangi bir isim anmadan bazı paylaşımlarda bulundu. Mısıroğlu'nun, “Sözlerin ve fiillerin Allah düşmanlarını sevindiriyor, Allah dostlarını üzüyorsa kendini kontrol et" ifadesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderme olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cinsellikle ilgili olarak sarf ettikleri sözler tartışmalara neden olan bazı ilahiyatçıları hedef alarak "İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar” demişti.

Kadir Mısıroğlu'nun paylaşımları şöyle:

“Sözlerin ve fiillerin Allah düşmanlarını sevindiriyor, Allah dostlarını üzüyorsa kendini kontrol et. Eğer Allah düşmanlarını rahatsız ediyor, Allah dostlarını sevindiriyor ise; istikâmetin sağlamdır, devam et. Bizim ‘Put'umuz yok. Biz doğruya doğru, eğriye eğri deriz. Elhamdülillah. Aklınızdan asla çıkarmayın. Kimi ‘Put' yaparsanız cenab-ı Hakk, alem-i esbabda sebepler halk ederek o ‘Put'u kırar. Muhabbette freni olmayanın varacağı yer ‘Put'çuluktur. Sevdiklerinizi itidalli sevin. Aksi halde felâketlerine sebep olursunuz.”