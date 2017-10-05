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Kadir Mısıroğlu'na Atatürk'e hakaretten soruşturma

Mısıroğlu'nun 2013'te söylediği "Heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz" sözleri bugün yeniden gündeme gelmişti

05 Ekim 2017 20:10

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yazar Kadir Mısıroğlu hakkında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan ve yazar Mısıroğlu'na ait olduğu belirtilen video kaydında geçen beyanlarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mısıroğlu, 2013 yılında, "Heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz.Demokrasiye geçişten beri sapa sapa kötülük azalmakta iyilik çoğalmaktadır. İstediğimiz olmuş değildir.Yarı yoldayız. Nasıl buluğ çağına ermemiş çocuğa evlenmiyorsun diyemezsen hükümete de niye şeriat ilan etmiyorsun diyemezsin. Vakti var. Sizin nesliniz İslamın mutlak galebisini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz" demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarını Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmanın, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan başlatıldığı kaydedildi.

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