Kadir Mısıroğlu boğazda 10 milyon dolarlık restaurant sahibiymiş

Böbrek rahatsızlığı hastanede tedavi gören "Kurtuluş Savaşı'nda Yunan galip gelseydi, hilafete dokunulmazdı" sözleri nedeniyle tepki toplayan islamcı Kadir Mısıroğlu'nun İstanbul Boğazı'nda 10 milyon dolarlık restaurant sahibi olduğu öne sürüldü.

Sözcü yazarı Soner Yalçın bugünkü yazısında, Kuleli Askeri Lisesi'nin yanındaki Kuleli Yakamoz Restaurant'ın Mısıroğlu'na ait olduğunu, restauranta ruhsatı AKP'nin verdiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz" sözleri nedeniyle “Atatürk’e hakaret” suçlamasıyla hakkında soruşturma da yürütülen ve Kurtuluş Savaşı için "Keşke Yunan galip gelseydi. Hilafete dokunulmazdı" sözleri nedeniyle eleştirilen Kadir Mısırlıoğlu’nu hastanede ziyaret etmişti.

Yalçın'ın Sözcü'de "İngiliz Parmağı" başlığıyla (23 Şubat 2018) yayımlanan bugünkü yazısı için tıklayın