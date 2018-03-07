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Ekonomi

Kadir Kaya, ağaç evini ITB Berlin'de kuramadı

Mehmet ÇINAR/BERLİN, (DHA) - ANTALYA'nın alternatif turizm elçilerinden Olimpos'taki ağaç evleriyle dünyaca tanınan Kadir Kaya, ITB Berlin Fuarı'nda 9 metrekareye kendi usta, ağaç ve malzemeleriyle kuracağı ağaç ev için ekstradan 2 bin Euro istenmesine te

07 Mart 2018 19:26

Mehmet ÇINAR/BERLİN, (DHA) - ANTALYA\'nın alternatif turizm elçilerinden Olimpos\'taki ağaç evleriyle dünyaca tanınan Kadir Kaya, ITB Berlin Fuarı\'nda 9 metrekareye kendi usta, ağaç ve malzemeleriyle kuracağı ağaç ev için ekstradan 2 bin Euro istenmesine tepki gösterdi.
ITB Berlin Turizm Fuarı\'nda 3 bin metrekareyi aşkın Türkiye standı içinde Antalya\'ya 1000 metrekare alan ayrıldı. Birçok otel ve turizmcinin stant açtığı bu alanda, ağaç ev kurmak isteyen Kadir\'in Ağaç Evleri\'nin sahibi Kadir Kaya, tüm malzemeler kendisine ait olmasına rağmen fazladan istenen 2 bin Euro ücret istenmesine tepki gösterdi. ITB Berlin Fuarı\'nda konuyla ilgili açıklamada bulunan Kadir Kaya, “Fuara ağaç ev kurmak için geldim, maalesef istediğim olmadı. Ağaçlar, usta ve malzemeler kendimden olmasına rağmen benden ayrıca para talep edildi. O yüzden burada ağaç ev kurmadım. Önümüzdeki yıllarda yabancıların olduğu salondan direkt fuar idaresinden kiralama yapıp orada kuracağım. Çünkü ben alternatif turizmciyim. Sistemim farklı\" dedi.
Normalde boş standın kirasının 900-1000 Euro olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü\'nün ilgili personeli tarafından ağaç ev kurmak istemesi nedeniyle 2 bin Euro ekstra para istendiğini belirten Kaya, “35 yıllık tecrübem var ve her sene dünyada bir iki ödül alarak benim davet edilmem gerekirken, fazladan para talebi olunca bu tecrübemi bu şekilde kullandırmak istemedim. 9 metrekarelik bir ağaç ev kuracaktım. Bu evin ağaçları, tüm malzemesi ve ustası tamamen bana ait. Neden 2 bin Euro ayrıca talep edildi anlayamadım. Normal boş stant 900-1000 Euro. Turizmde ülkemin emir eriyim fakat işi bilmeyen insanların emir eri olamam. Yeniden çırak olmayı da yeğlemiyorum. Geçen hafta Münih\'teydim, Avusturya\'da, Amerika\'da, İngiltere\'de, İrlanda\'da, Avustralya\'da kendime ait stantlar kuruyordum ve yine aynı şekilde devam edeceğim. Maalesef masa başı zihniyetinden çıkamadıkları için ben de farklı bir portföyde gideceğim\" dedi.

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