Kadir İnanır'ın doktorundan açıklama

Beyinde pıhtı atması nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın ünlü ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında doktorundan yeni bir açıklama geldi. Ünlü sanatçının doktoru Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, "Artık kendisi yoğun bakımda değil. Ayağa kalktı" ifadelerini kullandı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir duyuru yapan doktoru şu açıklamayı yaptı:

"Güzel haberleri sizinle paylaşmak için toplandık. Sabah Kadir Bey'le gayet net ve güzel bir konuşma yaptık. Artık kendisi yoğun bakımda değil. Ayağa da kalktı."

Ne olmuştu?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve birçok filmde rol alan ünlü oyuncu 69 yaşındaki İnanır beynine pıhtı atması sonucu Beşiktaş Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede operasyona alınan İnanır, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyordu.

İşta daha önce Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamalar...

İnanır'ın son sağlık duruma hakkında bilgi veren doktoru ilk açıklamasında ise, "Pıhtının kaynağına yönelik bir işlem daha yapacağız. Şah damarında bir plak var, oradan bir daha parça kopmaması için plağı temizleyeceğiz" demişti.

İlk anlar

İnanır, ilk sağlık problemi belirtilerini pazar sabah saatlerinde yaşadı. Eve çağrılan doktorlar tarafından ikna edilen Kadir İnanır, pazar öğlen saatlerinde hastaneye kaldırıldı.