T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadir İnanır'ın doktorundan açıklama

"Artık kendisi yoğun bakımda değil, ayağa kalktı yürüyor"

15 Şubat 2018 14:05

Beyinde pıhtı atması nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın ünlü ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında doktorundan yeni bir açıklama geldi. Ünlü sanatçının doktoru Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, "Artık kendisi yoğun bakımda değil. Ayağa kalktı" ifadelerini kullandı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir duyuru yapan doktoru şu açıklamayı yaptı:

"Güzel haberleri sizinle paylaşmak için toplandık. Sabah Kadir Bey'le gayet net ve güzel bir konuşma yaptık. Artık kendisi yoğun bakımda değil. Ayağa da kalktı."

 

Ne olmuştu?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve birçok filmde rol alan ünlü oyuncu 69 yaşındaki İnanır beynine pıhtı atması sonucu Beşiktaş Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede operasyona alınan İnanır, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyordu.

İşta daha önce Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamalar...

İnanır'ın son sağlık duruma hakkında bilgi veren doktoru ilk açıklamasında ise, "Pıhtının kaynağına yönelik bir işlem daha yapacağız. Şah damarında bir plak var, oradan bir daha parça kopmaması için plağı temizleyeceğiz" demişti. 

İlk anlar

İnanır, ilk sağlık problemi belirtilerini pazar sabah saatlerinde yaşadı. Eve çağrılan doktorlar tarafından ikna edilen Kadir İnanır, pazar öğlen saatlerinde hastaneye kaldırıldı. 

ETİKETLER

Kadir İnanıryoğun bakımhastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24