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"Kadir İnanır, şah damarından ameliyat olacak"

İnanır acilen ameliyata alınmış ve tıkalı damarına stent takılmıştı

23 Şubat 2018 15:21

Star TV'de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ programında Kadir İnanır'ın, bir hafta sonra şah damarından ameliyat olacağı iddia edildi.

68 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta beyninde pıhtı atması tespit edilince acilen ameliyata alınmış ve tıkalı damarına stent takılmıştı. 

Ne olmuştu?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve birçok filmde rol alan ünlü oyuncu 69 yaşındaki İnanır beynine pıhtı atması sonucu Beşiktaş Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede operasyona alınan İnanır, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyordu.

İnanır'ın son sağlık duruma hakkında bilgi veren doktoru ilk açıklamasında ise, "Pıhtının kaynağına yönelik bir işlem daha yapacağız. Şah damarında bir plak var, oradan bir daha parça kopmaması için plağı temizleyeceğiz" demişti. 

İlk anlar

İnanır, ilk sağlık problemi belirtilerini pazar sabah saatlerinde yaşadı. Eve çağrılan doktorlar tarafından ikna edilen Kadir İnanır, pazar öğlen saatlerinde hastaneye kaldırıldı. 

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