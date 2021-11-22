Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin açıklama: Uyandırıldı, bilinci açık

Beyninde pıhtı atması sonucu Muğla'dan Denizli'ye sevk edilen Kadir İnanır'dan iyi haber geldi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre İnanır uyandırıldı ve bilinci açık.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Kadir İnanır aniden fenalaşması sonucu 20 Kasım Cumartesi günü Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Dün akşam klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat olan İnanır'dan iyi haber geldi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre İnanır'ın uyandırıldığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. Dün basın açıklaması yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını açıklamıştı.

Tedbir amaçlı yoğun bakımda kalacak

Muğla'nın Ortaca ilçesinde fenalaşmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 72 yaşındaki ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Yeşilçam'ın usta ismi, klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine dün akşam üzeri ameliyata alınmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan İnanır'ın tedbir amaçlı uyandırıldığı öğrenildi. Uyandırılan İnanır'ın bilincinin açık olduğu ve solunum cihazına bağlı olduğu edinilen bilgiler arasında. Ünlü oyuncunun tedbir amaçlı bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tutulacağı ifade edildi.

"Kadir İnanır zorlukları aşacak"

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı açıklamada "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "BARIŞ" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. (ANKA)