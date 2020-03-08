Kadir İnanır: Büyük barışı mutlaka kuracağız

Diyarbakır Tabip Odası’nın "Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü" bu yıl Barış Anneleri ve oyuncu Kadir İnanır'a verildi. Yurt dışındaki bir programı nedeniyle törene görüntülü mesaj gönderen İnanır, "Büyük barışı mutlaka kuracağız, mutlaka. Başka çaremiz yoktur" diye konuştu.

Yurt dışında bir programından dolayı ödül törenine katılamayan Kadir İnanır, görüntülü mesaj gönderdi.

İnanır mesajında, “Dünyanın en güzel ülkesi Türkiyemizde, toplumsal beraberliği uzlaşarak güçlendirip, cepheleşmelere son vereceğiz. Mutlulukları yakalamaya yemin ederek, özgürlük ve demokrasiyi inşa edeceğiz. Büyük barışı mutlaka kuracağız, mutlaka. Başka çaremiz yoktur. Uluslararası bir toplantı için yurt dışındayım. Oradaki herkese, Tabip Odası üyelerine bu anlamlı ödül için teşekkür ederim” diye konuştu.