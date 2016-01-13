Kadir Has'ın araştırmasına göre; halkın yüzde 68.9'u başkanlık istemiyor

Kadir Has Üniversitesi’nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; kendini ‘dindar’ olarak tanımlayanların sayısı, ‘laiklerden’ daha fazla. Kürt sorununun çözümü için en etkili yol olarak ‘askeri yöntemleri' savunanların oranı 2015’te yüzde 39.2’den yüzde 31.6’ya geriledi. Yapılan araştırmada vatandaşların çoğu Türkiye’yi bölünme tehlikesi altında görürken, başkanlık sistemine ‘hayır’ diyenlerin oranı yüzde 68.9 olarak görüldü.

Cumhuriyet, Ali Çelikkan’ın haberine göre; Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal ve Siyasal Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan araştırmayı yürütenler arasında bulunan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, 9-17 Aralık 2015 tarihleri arasında 26 ilde, 1000 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu elde ettikleri anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Anketten çıkan bazı çarpıcı sonuçlar şöyle:

Başkanlık sistemine 'hayır' deniyor

Başkanlık istenmiyor: ‘Sizce Türkiye’nin nasıl bir Cumhurbaşkanına ihtiyacı vardır?’ sorusuna yurttaşların yüzde 75.4’ü ‘tarafsız’ cevabını verdi. AKP’liler arasında bile bu oran yüzde 72.4 olarak belirlendi. Başkanlık sistemine ‘hayır’ diyenlerin oranı yüzde 68.9 olarak görüldü. Başkanlık sistemine çoğunlukla karşı olan yurttaşların yüzde 32’si, sebep olarak ‘toplumda kutuplaştırmayı artıracağını düşündüğüm için’ dedi.

AB üyeliğine destek azaldı

AB’ye ‘hayır’ diyenler arttı: Türkiye’nin AB üyeliğini destekleme oranı, 2014’te yüzde 71.4’ten, 2015’te yüzde 65.1’e geriledi. AB’ye en çok ‘hayır’ diyenler MHP’liler olurken, Türkiye’nin AB üyeliğini engelleyen bir numaralı sebep, ‘demokrasi ve insan hakları’ olarak gösterildi. Aynı dönemde NATO üyeliğine destek de azaldı.

Rusya tehdit: Ankete katılanların yüzde 64.7’si Rusya’nın Türkiye için tehdit oluşturduğunu düşünürken, 2014’te bu oran yüzde 28.2’ydi. İsrail, 2014’te yüzde 69.8’den 2015’te yüzde 59.5’e geriledi.

Türkiye’yi Ortadoğu’lu görenlerin sayısı daha fazla

‘Dindarlar’ ‘laikler’den fazla: Türkiye’nin şu anki durumu sorulduğunda yurttaşların yüzde 53.4’ü ‘dindar’ derken, ‘laik’ diyenlerin oranı yüzde 46.6 oldu. Anketi cevaplayanların yüzde 42’si ülkelerini ‘Avrupalı’ olarak görürken, yüzde 58’i Türkiye’yi ‘Ortadoğulu’ olarak tanımladı.

Yoksulluk üçüncü: Son 4 yıldır en önemli sorun olarak görülen işsizlik, ülkede işsizliğin artmasına rağmen 2015’te yüzde 16.3 ile ikinci sıraya geriledi. Ankete katılanların yüzde 39.3’ü terörü en önemli sorun olarak belirtti. Yolsuzluk ise yüzde 8.3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Askeri değil siyasi çözüm: 2014 yılında terör sorununun çözümü için ‘en etkili yol’ sorulduğunda halkın yüzde 39.2’si ‘askeri yöntemler’ demişti, 2015’te bu oran yüzde 31.6’ya geriledi. Ankete katılanların yüzde 30.9’u terörün çözümü için ‘siyasi yöntemleri’ uygun gördü.

‘Bölünme tehlikesi var’: Vatandaşların yüzde 54.2’si, Türkiye’yi bölünme tehlikesi altında olarak gördüğünü belirtti. 2014 yılındaki ankette bu oran yüzde 46.2 idi.

‘Hükümet başarılı’: Hükümetin Kürt Sorunu’na yönelik politikalarının değerlendirildiği ankette, 2015 yılında hükümeti başarılı bulma oranında, 2014’e göre artış gözlendi. Vatandaşların yüzde 29.9’u hükümetin politikalarını başarılı bulurken, yüzde 33’ü hükümetin izlediği politikaları başarısız buldu.

IŞİD’i terör örgütü olarak görenlerde azalma

IŞİD tehdit mi?: 2014-2015 seneleri arasında, IŞİD’i ‘terör örgütü olarak görme durumu’ yüzde 93.2’den yüzde 86.4’e geriledi.

Kürt devleti algısı: Türkiye’de Kürtlerin bağımsız bir Kürt devleti istedikleri algısı, 2014’te yüzde 50.8 iken 2015’te yüzde 32.6’ya geriledi. Kürtlerin ne tür bir yönetim istediği sorulduğunda yüzde 24.8 daha demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti derken, yüzde 19.9’sı özerk yönetim dedi.