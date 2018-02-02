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Ekonomi

Kadir Has Üniversitesi'nin araştırma sonucu; halkın en önemli sorunu işsizlik ve hayat pahalılığı

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 2017 sonuçlarına göre, ABD Türkiye'yi tehdit eden ülkelerin başında

02 Şubat 2018 01:08

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 2017 sonuçlarına göre, halkın en önemli soruları işsizlik ve hayat pahalılığı. Türkiye'yi tedit oluşturan ülkelerin başında ABD gelirken ikinci sırada ise İsrail yer aldı. Kamuoyunda en az güvenilen kurum ise yine medya oldu. 

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi tarafından her yıl gerçekleştirilen, “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması” 2017 yılı sonuçları açıklandı. 

Siyaset, ekonomik gelişmeler, toplumsal ilişkiler, Türkiye ve uluslararası gündem konularına odaklanan araştırma, 11 Aralık 2017-7 Ocak 2018 tarihleri arasında Türkiye nüfusunun genel temsiliyetine sahip 26 kent merkezinde yapıldı.

18 yaş ve üzeri bin kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan Araştırma sonuçlarına göre, 'Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna 'işsizlik' yanıtını verenler yüzde 10,5’ten bu sene yüzde 17’ye; 'hayat pahalılığı' yanıtını verenler ise yüzde 9,8’den yüzde 13,2’ye yükseldi.

Ankete katılanlara sorulan, “Sizce şu anda Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?” sorusuna yüzde 16,9’luk kesim ‘işsizlik’, yüzde 14,1’lik kesim ise ‘Türk Lirasının değer kaybetmesi’ yanıtını verdi.

Ekonominin diğer önemli sorunları ise sırasıyla gıda ürünleri fiyatlarındaki artış, enflasyon ve faizlerin yüksekliği oldu.

Dış politikaya 

Araştırma sonucuna göre, son yıllarda düşen Avrupa Birliği üyeliğini destekleme oranı  2017'de yükselerek yüzde 57,8 olarak gerçekleşti. 

Birgün'de yer alan habere göre, NATO üyeliğinin devam etmesini destekleyenlerin oranı da yüzde 59,2 olarak tespit edildi. Geçen yıl Türkiye için tehdit oluşturduğu düşünülen ülkeler arasında yüzde 73,3’lük oran ile İsrail ilk sırada yer alıyordu. Bu yıl yüzde 64,3’lük oranla ABD Türkiye’ye tehdit oluşturan ülkelerin başında gelirken; yüzde 61,4 oranıyla İsrail de ikinci sırada yer aldı.

​Araştırma sonuçlarına göre kamuoyunda en az güvenilen kurum ise yüzde 35 ile yine medya oldu. Geçen yıl 15,1’de kalan medya, bu yıl yüzde 20’lik bir kesimden güven kazansa da listede yukarılara çıkamadı.

 

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