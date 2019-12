-KADİR HAS STADYUMU YENİ SEZONA HAZIR KAYSERİ (A.A) - 07.07.2010 - Kayseri Kadir Has Stadyumu çimleri yenilenerek, yeni sezona hazır hale getirildi. Kadir Has Stadyumu'nun geçen sezon sorun yaratan zemin çimleri tamamen yenilendi. Bursa Karacabey'den getirilen çimler, 8500 metrekarelik alana serildi. Yetkililer, zemindeki toprağın da kazınıp yenilendiğini, yeni ekilen çimlerin zemine kök saldığını, biçilmeye başlandığını ve yeni sezona hazır hale getirildiğini ifade etti. Kadir Has Stadyumu'na yeni sezon için 1500 araçlık yeni otopark yapıldığı, aydınlatma ve ısıtma sistemlerinin bakımlarının yapıldığı kaydedildi. Kadir Has Stadyumu'nun, localarla birlikte 32 bin 870 seyirci kapasitesi bulunuyor.