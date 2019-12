-KADİR HAS STADI'NA ''GÜNEŞ DOĞDU'' KAYSERİ (A.A) - 25.04.2011 - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hollanda'dan getirtilen suni güneş ışığı üreten aparatları, Kadir Has Stadı'nın zemininde güneş görmeyen bölgelere yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı Sorumlusu ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Ali Üstünel, yaptığı açıklamada, Hollanda'dan getirilen üç adet suni güneş ışığı üreten aparatı statta kullanmaya başladıklarını kaydetti. Stat zemininde güneş almayan bölümlerdeki çimlerde yaşanan sorunun sistem sayesinde ortadan kalkacağını belirten Üstünel, şu bilgileri verdi: ''Aparat aynı anda bin 200 metrekare alana suni güneş ışığı verebiliyor. 3 hafta içinde sistemin olumlu etkilerini görebileceğiz. Kayserispor Başkanı Recep Mamur'un finansal desteği ile sistemi uygulamaya koyduk. Ev sahipliğini yaptığımız takımlar, önümüzdeki sezondan itibaren çok daha iyi standartlarda ve kaliteli bir zeminde mücadele şansı bulacak. Sistemin çalışması, Hollandalı yetkililer tarafından sürekli kontrol ediliyor. Sahaya yerleştirilen kamera ve GPRS bağlantıları ile sahanın nem durumu, hava sıcaklığı Amsterdam'daki merkeze aktarılıyor. Oradaki teknik personelin değerlendirmeleri sonucu hangi bölgelerin güneş ışığına ihtiyacı olduğunu öğreniyoruz ve aparatları ihtiyaç duyulan bölgelere taşıyoruz.''