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Kadir 2 yaşında, epilepsi hastası; doktorlar "Riskli" diyerek ameliyat etmiyor

"Kadir’in durumu gözlerinin önünde her geçen gün kötüleşiyor"

14 Ağustos 2017 09:15

Aydın'nın İncirliova ilçesinde çiftçilik yapan Günay ve Sermin Kaya, 2 yaşındaki oğulları Kadir’in önce epilepsi olduğunu daha sonra beyninde, kalbinde ve gözünde tümör bulunduğunu öğrendi. Çocuklarını tedavi ettirmek için iki hastaneye götüren Kaya çifti, doktorlardan "Ameliyat çok riskli, yapamayız" yanıtı aldı.

Habertürk gazetesi'nden Akıncan Abadan'ın haberine göre, Aydın İncirliova’ya bağlı İsafakılar Köyü’nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Günay ve Sermin Kaya’nın 2 yaşındaki oğulları Kadir Kaya’ya Adnan Menderes Üniversite Hastanesi’nde epilepsi teşhisi kondu. Kadir’in geçirdiği epilepsi krizlerinin sıklaşınca yapılan kontrollerde çift, acılarını katlayan bir haber daha aldı: Kadir’in beyninde, kalbinde ve gözünde tümör vardı. Hem Adnan Menderes’teki hem de sonradan götürdükleri Ege Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorlar içerdiği yüksek riske dikkat çekerek ameliyat yapılamayacağını söylediler.

Kaya çifti hayatlarının en zor, en acı çelişkisiyle karşı karşıya. Bir yandan bir ameliyatın taşıdığı riskleri ve doktorların bu konudaki çekincelerini anlıyorlar. Ancak diğer yandan da Kadir’in durumu gözlerinin önünde her geçen gün kötüleşiyor.

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