-KADIN YÖNETİCİ İSTİHDAMINDA AVRUPA'YI GEÇTİK İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Türkiye, kadın yönetici istihdamında yüzde 25 oran ile Avrupa'yı geride bıraktı. Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi Grant Thornton tarafından 39 ülkede gerçekleştirilen ''Kadın Yöneticiler'' araştırması sonuçlandı. Kadınların şirketlerin üst kademelerinde görev alma oranlarına ışık tutmayı amaçlayan araştırmaya 39 ülkeden 11 bin firma katıldı. Tayland'ın yüzde 45 kadın yönetici istihdamı ile lider olduğu araştırmada, Uzak Doğu ülkeleri öne çıktı. Tayland'ın ardından yüzde 40 ile Gürcistan, yüzde 36 ile Rusya'nın yer aldığı sıralamada yüzde 35'erlik oranla Hong Kong ve Filipinler bulunuyor. Kadın yönetici istihdamında dünya ortalaması olan yüzde 20'nin 5 puan üzerine çıkan Türkiye, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı geride bıraktı. Dünya ortalamasını yakalayan ve üstüne çıkan ülke sayısı 27 olurken 12 ülke de sınırın altında kaldı. Yüzde 25'lik oranla ortalamanın üzerinde kalmayı başaran Türkiye'yi, yüzde 24 ile Brezilya, yüzde 23'erlik oranlarla Vietnam, İngiltere ve Ermenistan, yüzde 22'lik oranlarla İspanya ve İtalya ve yüzde 21'lik oranla Fransa takip etti. Araştırma sonuçlarına göre Japonya, yüzde 8'le şirketlerinde kadın yöneticiye en az söz veren ülke konumunu, Birleşik Arap Emirlikleri ile paylaştı. Global olarak ele alındığında ise araştırma, şirketlerin yüzde 8'inde kadın üst yönetici (CEO) olduğunu ortaya çıkardı. Bu kategoride lider yine Tayland oldu.