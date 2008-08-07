Kadınların vuruşuyla başladı

Tempo24-







PEKİN - 29. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda, mücadele resmi açılış töreninden iki gün önce dün bayanlar futbol dalındaki karşılaşmalar ile başladı. Maçların ilk gününde son şampiyon ABD, 2000 Sydney finalinde de karşılaştığı Norveç’e 2-0’lık skorla teslim oldu. Almanya ise son Dünya Kupası finalinde 2-0 yendiği Brezilya ile golsüz berabere kaldı. İlk günün diğer sonuçları şöyle: Arjantin-Kanada: 1-2, Çin-İsveç: 2-1, Kuzey Kore-Nijerya: 1-0, Japonya-Yeni Zelanda: 2-2.



1996 Atalanta Olimpiyatları’ndan itibaren yapılan ve bu yıl 12 ülkenin katıldığı bayanlar futbol dalında ABD, iki altın ve bir gümüş; Norveç, bir altın ve bir bronz; Brezilya ve Çin Halk Cumhuriyeti birer gümüş; Almanya da iki bronz madalya elde etmişlerdi.



Erkekler bugün Eurosport’ta

Dört grupta toplam 16 takımın yer aldığı oyunların erkekler futbol müsabakalarında heyecan bugün yapılacak sekiz maçla başlıyor. Maç programı şu şekilde: 12.00 Avustralya-Sırbistan, 14.45 Fildişi Sahilleri-Arjantin, 12.00 Japonya-ABD, 14.45 Hollanda-Nijerya, 12.00 Brezilya-Belçika, 14.45 Çin Halk Cumhuriyeti-Yeni Zelanda, 12.00 Honduras-İtalya, 14.45 Güney Kore-Kamerun. Ronaldinholu Brezilya’nın Belçika’yla yapacağı maç ve Hollanda-Nijerya karşılaşması Eurosport’tan canlı olarak izlenebilir.

