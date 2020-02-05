"Kadınların üstünü arayabilir misiniz?" sorusu sorulan bekçi: Ben bayanı arayamam; yoldan geçen ya da ulaşabileceğim bir bayan vatandaştan rica ederim

Silah ve zor kullanmak gibi pek çok yetki veren kanun teklifinin 29 Ocak'ta TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilmesiyle birlikte artık Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilen bekçilerin yetkilerine ilişkin tartışma sürüyor. Bekçilere üst arama yetkisi verilmesinin ardından Türkiye'de bulunan kadın bekçi sayısının azlığı da dikkati çekti. Kadınların üstünü arayıp arayamayacağı sorulan bir bekçi, "Bayanların üstünü aramak için, yoldan geçen birinden yardım isteyebiliriz. Ben bayanı arayamam. Yoldan geçen ya da ulaşabileceğim bir bayan vatandaştan rica ederim" dedi.

Sputnik Türkçe'de Elif Sudagezer ve Burcu Okutan'ın haberine göre, bekçilere verilen yetkiler insan hakları örgütleri ve toplum tarafından endişeyle karşılanırken bekçilere kendi yetkileriyle ilgili sorular soruldu.

33 yaşındaki lise mezunu bir bekçi, insanların hayat tarzlarına müdahale edilmesi endişelerinin hatırlatılması üzerine “Mesela, saat 22:00’dan sonra alkol aldığından şüphelendiğimiz birini durdurabiliriz. Ama bunun için kanıta da ihtiyacımız var. Gerektiğinde şüphelinin çıktığı marketten savcılığın talimatıyla kamera kayıtlarını da isteyebiliriz. Ama bu her siyah poşetle gezen kişiyi durduracağımız anlamına gelmez” dedi.

"Ben burada bir alkollü şahsın yanına gidiyorsam beni devlet gönderiyor"

27 yaşındaki bir diğer bekçi ise “Bize ağır küfürler de geliyor. Ama üniforma küfür geçirmez. Biz edilen küfürleri kendi şahsımıza almıyoruz. Edilen küfür devlete ediliyor. Göğsümüzde ay yıldız var. Ben burada bir alkollü şahsın yanına gidiyorsam beni devlet gönderiyor. Ben durup dururken kimsenin alkolüne de karışmam, karşısına da çıkmam. Keyfi olarak çıkmam. Gidersem ya anons gelmiştir ya da vatandaş şüphelenmiştir” dedi.

"Ben bayanı arayamam"

Bekçilere gelen üst arama izninin hatırlatılması ve “Kadınların üstünü arar mısınız?” sorusu üzerine 33 yaşındaki bekçi “Bayanların üstünü aramak için, yoldan geçen birinden yardım isteyebiliriz. Hemşireden de yardım isteyebiliriz. Ben bayanı arayamam. Yoldan geçen ya da ulaşabileceğim bir bayan vatandaştan rica ederim. Daha sonra ifademde yardımcı olan kişinin de adını yazarım. Aranan kişinin üstünden çıkanları da tutanağa yazarım. Eğer etrafta kimse yoksa ve bir bayanı aramam gerekiyorsa ekip aracı çağırırım. Nöbetçi bayan polisler var” ifadelerini kullandı.