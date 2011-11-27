-Kadınların protestosuna erkek desteği ANKARA (A.A) - 27.11.2011 - Ankara'da bir grup kadın, kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etti. Farklı illerden Ankara'ya gelen Sosyalist Kadın Meclisleri üyeleri, Kızılay Yüksel Caddesi'nde toplandı. Şiddet gören ve öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyan eylemciler, sloganlar atarak Sakarya Meydanı'na yürüdü. Bazıları yöresel kıyafetler giyen kadınlardan üçü, küçük yaşta evlendirilen kadınlara dikkati çekmek için eyleme gelinlikle katıldı. Kırmızı pelerin giyerek eyleme katılan bir kadın da ''Önce kırmızı başlık taktınız, sonra kurt olup kaptınız'' yazılı döviz taşıdı. Sosyalist Kadın Meclisleri Sözcücü Birsen Kaya, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, geçen yıl 276 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü söyledi. Bu yıl ekim ayına kadar 190 kadının erkeklerce öldürüldüğünü belirten Kaya, ''Bu coğrafyada artık kadın kırımına dönüşmüş bir saldırı var. Kadın cinsi kırıma uğratılıyor'' dedi. Kadına yönelik şiddetin devletin çözmesi gereken en önemli sorunlardan olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti: ''Devlet bu ölümlerden sorumludur. Erkeklerin öldürürken namus kisvesine, yargılanırken iyi hale sığınmasının sorumlusu devlettir. Erkekleri teşvik eden yasalar değişinceye ve cinsiyetçi eğitime son verilinceye kadar mücadelemiz sürecek.'' Kaya, kadınların yaşam hakkını güvenceye alacak bir Kadın Bakanlığı kurulmasını, namus cinayeti davalarına kadın örgütlerinin müdahil olarak katılabilmelerini, haksız tahrik kavramının TCK'dan çıkarılmasını, şiddet gören kadınların güvenli biçimde kalabilecekleri kadın dayanışma evlerinin belediyeler tarafından açılmasını ve kadın örgütlerinin denetiminde çalıştırılmasını istediklerini belirtti. Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da Türkiye'de milyonlarca kadının katledilme yazgısıyla karşı karşıya bırakıldığını savundu. Bu sırada Sakarya Meydanına gelen ESP üyesi bir grup erkek de ''Kadına yönelik şiddet erkeklikse biz erkek değiliz'' yazılı pankart açarak eyleme destek verdi. ''Ses ver şiddeti durdur; şiddete karşı 1 milyon imza'' kampanyası kapsamında toplanan imzaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e gönderen kadınlar, daha sonra eylemi sonlandırdı.