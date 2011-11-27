T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadınların protestosuna erkek desteği ANKARA (A.A)

27 Kasım 2011 17:54

-Kadınların protestosuna erkek desteği ANKARA (A.A) - 27.11.2011 - Ankara'da bir grup kadın, kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etti. Farklı illerden Ankara'ya gelen Sosyalist Kadın Meclisleri üyeleri, Kızılay Yüksel Caddesi'nde toplandı. Şiddet gören ve öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyan eylemciler, sloganlar atarak Sakarya Meydanı'na yürüdü. Bazıları yöresel kıyafetler giyen kadınlardan üçü, küçük yaşta evlendirilen kadınlara dikkati çekmek için eyleme gelinlikle katıldı. Kırmızı pelerin giyerek eyleme katılan bir kadın da ''Önce kırmızı başlık taktınız, sonra kurt olup kaptınız'' yazılı döviz taşıdı. Sosyalist Kadın Meclisleri Sözcücü Birsen Kaya, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, geçen yıl 276 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü söyledi. Bu yıl ekim ayına kadar 190 kadının erkeklerce öldürüldüğünü belirten Kaya, ''Bu coğrafyada artık kadın kırımına dönüşmüş bir saldırı var. Kadın cinsi kırıma uğratılıyor'' dedi. Kadına yönelik şiddetin devletin çözmesi gereken en önemli sorunlardan olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti: ''Devlet bu ölümlerden sorumludur. Erkeklerin öldürürken namus kisvesine, yargılanırken iyi hale sığınmasının sorumlusu devlettir. Erkekleri teşvik eden yasalar değişinceye ve cinsiyetçi eğitime son verilinceye kadar mücadelemiz sürecek.'' Kaya, kadınların yaşam hakkını güvenceye alacak bir Kadın Bakanlığı kurulmasını, namus cinayeti davalarına kadın örgütlerinin müdahil olarak katılabilmelerini, haksız tahrik kavramının TCK'dan çıkarılmasını, şiddet gören kadınların güvenli biçimde kalabilecekleri kadın dayanışma evlerinin belediyeler tarafından açılmasını ve kadın örgütlerinin denetiminde çalıştırılmasını istediklerini belirtti. Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da Türkiye'de milyonlarca kadının katledilme yazgısıyla karşı karşıya bırakıldığını savundu. Bu sırada Sakarya Meydanına gelen ESP üyesi bir grup erkek de ''Kadına yönelik şiddet erkeklikse biz erkek değiliz'' yazılı pankart açarak eyleme destek verdi. ''Ses ver şiddeti durdur; şiddete karşı 1 milyon imza'' kampanyası kapsamında toplanan imzaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e gönderen kadınlar, daha sonra eylemi sonlandırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24