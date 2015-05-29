'Kadınların, LGBTİ'lerin, ezilenlerin, ötekilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz'

Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Özlem Gümüştaş ve Sezin Uçar, örgüt üyeliği iddiasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. Avukatlar, ifade öncesinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önünde ortak basın açıklaması yaptı. "Ezilenlerin Hukuk Bürosu Yalnız Değildir" pankartı açan avukatlara Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukta Sol Tavır Derneği, Kartal Hukuçular Derneği, Katılımcı Avukatlar, Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar destek verdi.

Ortak basın açıklamasını okuyan avukat İlknur Alcan, hukukçulara yöneltilen suçlamaların tamamının avukatlık faaliyetleri kapsamında olduğuna işaret etti. Avukat Alcan, "Avukatlara yönelik saldırılar tutuklama ile sınırlı kalmayıp adliyelerde, öarakollarda ve hattaduruşmalar esnasında savunma hizmeti, hak arama mücadelesine katılımları örgüt bağlantısı iddiasıyla engellenmeye çalışıldı" dedi.

Açıklamanın ardından söz alan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Sultan Ulusoy, haklarında soruşturma başlatılan kadın avukatlarla dayanışma içinde olduklarını ve parti olarak yanlarında olduklarını belirtti.

Halkların Demokratik Partisi İstanbul milletvekili adayı Avukat Sezin Uçar da örgüt üyeliği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturmadan korkmadığını söyledi. Avukat Uçar, "Bizler kadınların, LGBTİ'lerin, ötekilerin ve bütün ezilenlerin avukatlığını sisteme karşı yapmaya ve devrimci avukatlar olarak halkların haklarını savunduk savunmaya da devam edeceğiz" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından Özlem Gümüştaş ve Sezin Uçar'la birlikte aralarında duayen avukat Ercan Kanar'ın da bulunduğu grup, ifade vermek üzere savcılığa gitti.