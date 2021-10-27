Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı 2020'de yüzde 3.5'e geriledi; gerekçe pandemi

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre; kadınların işgücüne katılım oranı, 2020’de yüzde 3,5 geriledi. Gerilemenin gerekçesi olarak pandemi gösterildi.

Programa göre; kadınların işgücüne katılım oranı, geçen yıl yüzde 3,5 azaldı. Kadınlar 2019’da işgücüne yüzde 34,4 oranında katılırken 2020’de bu oran yüzde 30,9’a düştü.

Anka Haber Ajansı'ndan Cansu Timur'un haberine göre Programda bu düşüşün gerekçesi, “Pandemi kaynaklı olumsuz gelişmeler, uzun süredir uygulanan politika ve teşviklerin etkisiyle yükselmekte olan kadınların işgücüne katılım oranlarını da olumsuz etkilemiştir” denilerek açıklandı.

Programda yer verilen bilgilere göre; Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede 2019’da yüzde 51,3 olan kadınların işgücüne katılım oranı, 2020’de yüzde 50,8’e düştü. Yani kadınların işgücüne katılımı, Avrupa Birliği ülkelerinde geçen yıl yüzde 0,5 geriledi.

Programda, 2022'de kadınların işgücü ve istihdama katılımını arttırmak amacıyla "İşte Anne Projesi" ve çocuk bakım desteği uygulamalarının geliştirileceği açıklandı. Uygulamaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu kurumları ve üniversiteler tarafından hayata geçirileceği duyuruldu.