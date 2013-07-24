Hamile kadınların gece çalışmasına sınırlama



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle, gece mesaisi yapan kadınların çalışma şekilleri düzenledi. Yeni düzenlemeye göre, hamile kadınların gece mesaisinde çalıştırılmalarının yasaklandı.

Zeynep Gürcanlı'nın hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, 2004 tarihli, 18 yaşından büyük kadınların gece mesailerinde çalıştırılmalarını düzenleyen eski yönetmelikte, kadınların hamile olduklarını doktor raporu ile belgeledikten sonra altı ay gece mesaisinde çalıştırılamayacakları hükme yer alıyordu. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan yeni yönetmelikle bu süre bir yıla çıkarıldı. Sürenin bir yıla çıkarılması ile, hamile kadınların, hamileliklerini doktor raporu ile belgeledikleri andan itibaren işveren tarafından gece mesaisinde çalıştırılmalarının önü kesildi.

Kadınlarına en fazla 7.5 saat gece mesaisi

Yönetmelikte, eski yönetmelikte de yer alan, kadınlara gece mesaisinin en fazla 7.5 saatle sınırlandırılmasına ilişkin hüküm de korundu. Ayrıca işverenin gece mesaisinde çalışan kadınları, mesai öncesi ve sonrasında uygun bir araçla ikametgahlarına en yakın merkeze götürüp getirme zorunluluğu da yönetmelikte yer aldı.