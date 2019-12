Kadınların futbola ilgisi artıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bayan Futbolu Geliştirme Yönetmeni Erden Or, Türkiye'de bayan futboluna ilginin her geçen gün arttığını belirterek, gelecek sezon bayan futbol liglerine 16 yeni takımın katılacağını bildirdi.



Or, bir panele katılmak için geldiği Adana'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF tarafından bayan futbolunun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yaptıkları çalışmaları başarıyla sürdürdürdüklerini söyledi.



Futbola katılmanın, futbolcu olmak anlamına gelmediğini vurgulayan Or, "Tribünde olmak da televizyon başında olmak da futbola dahil olmaktır. Biz TFF olarak bayanların hakem, antrenör veya seyirci olarak da futbola katılımının önemine inanıyoruz" diye konuştu.



Yaptıkları çalışmalarda öncelikli olarak futbol bilincini kadınlar arasında yaygınlaştırmayı, futbolu onlara sevdirmeyi amaçladıklarını anlatan Or, şöyle konuştu:



"Futbol çok önemli ve sosyal bir olgu. Bizim amacımız da bayan erkek arasında kara bir kedi gibi duran futbolu, kadınlara sevdirmek. Kadınlar futbolu sevsin, futboldan anlasın ve kafalarda kadının da futbolu oynayabileceği yerleşsin istiyoruz. Bu kapsamda önemli başarılar sağladık. Bayan futboluna ilgi giderek artıyor. Şu anda stratejik planlama çalışmaları yapıyoruz. Bunun neticesinde aldığımız karar şu, 2013 yılına geldiğimizde 'Herkes İçin Futbol' çalışmalarına katılmış 145 bin bayan, ligde 100 kulüp, 6 bin tanede lisanslı futbolcu hedefliyoruz. Ancak burada sayıdan ziyade kaliteye daha büyük önem veriyoruz."



"Futbol oynayan kadının bacağı çarpık olur"



Türkiye'de özellikle aileler arasında "futbol oynayan kadının bacağı çarpık olur", "kız futbol oynamaz", "futbol oynayan kız erkeksi olur" şeklinde yanlış düşünceler olduğunu bildiren Or, yaptıkları çalışmalar sayesinde bu düşüncelerin de yıkılmaya başladığını söyledi.



UEFA'nın da bayan futbolunun geliştirilmesi yönünde beklentileri olduğuna dikkati çeken Or, "Ailelerin ben kızımı futbola yönlendiririm diyebildiği zaman biz bir takım şeyleri başarmış oluruz. Türkiye'nin geleceğin 'futbol anneleri'ni kazanmaya ihtiyacı var" dedi.



"Milli olma şansının en yüksek olduğu branş"



Milli olma şansının en yüksek olduğu branşın bayan futbolu olduğunu anımsatan Or, şöyle konuştu:



"Şu andaki lisanslı futbolcu sayısına baktığımızda 9 kızdan biri milli takıma seçiliyor. Bayan futbolunda böyle yüksek bir oran var. Milli Takıma seçildiğiniz de devlet size üniversite öğreniminiz süresince 550 TL karşılıksız burs veriyor, beden eğitimi spor yüksek okullarına girişte ciddi puan desteği var, bunun yanı sıra bir kız 10 kere milli olursa ve öğretmenlik okulu mezunlarıysa istedikleri ile atanma şansısını yakalıyorlar. Kızlarımız bu şansı iyi değerlendirmeli."



"Kulüp sayısı artacak"



Or, gençler ve yıldızlar kategorilerinin de bulunduğu bayan futbolunda, bölgesel liglerde 19, birinci ligde de 10 kulüp bulunduğunu ancak yeni kulüp kurma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.



TFF olarak yeni takım kurmak isteyenlerin öncelikle gençlerde ve yıldızlarda takım kurma zorunluluğu getirdiklerini anımsatan Or, "Şu anda 16 takım lige katılacak, önümüzdeki sezon da mevcut kulüp sayımızda en az yüzde 30-40 artış bekliyoruz" dedi.



"Kızlarımız yetenekli"



Or, bayan futbolunda potansiyelin çok altında lisanslı futbolcu sayısı bulunmasına rağmen, başarı oranının ise yüksek olduğunu söyledi.



A Milli, U-19 ve U-17 olmak üzere 3 tane Milli Takım bulunduğunu belirten Or, "Bu takımlarımızla şimdilik uluslararası dostluk turnuvalarına katılıyoruz, önemli başarılar aldık. Estonya ve Türkiye'de yapılan UEFA organizasyonlarında birinci olduk. 798 gibi az orandaki lisanslı futbolcu sayısına rağmen yetenek potansiyelimizin üst seviyede olması, başarımızı artırıyor" dedi.