Kadınların en şık günü pazartesi

İngiltere’de yapılan araştırmada çalışan kadınların işe gitmeden önce en çok hazırlık yaptıkları günün Pazartesi olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’de bir kozmetik markası tarafından yapılan araştırmaya katılan kadınların iş arkadaşları üzerinde iyi bir etki bırakmak için görünümlerine en çok özen gösterdikleri günün Pazartesi olduğu ortaya çıktı.

Çalışmaya katılan 2000 kadın Pazartesi gününden sonra yoğunlukları arttığı için kendilerine bakmaya fırsat bulamadıklarını söyledi.

Ankete katılan kadınlar Pazartesi günleri 39 dakikalarını ayna önünde geçirdiklerini söylerken Salı günü bu sürenin 32 dakikaya düştüğünü belirtti.

Çarşamba ve Perşembe günleri kadınlar 29 dakikada hazırlanarak işe giderken Cuma akşamı iş çıkışında programları olması halinde 33 dakikada hazırlanıp evden çıktıklarını söyledi.

Çalışmaya katılan her 10 kadından 1’i haftanın başında çalışma arkadaşlarından iltifat aldığını söylerken hafta ortası ve sonrasında arkadaşlarının dikkatinin işe kaydığını belirtti.