Üresin: Kadınların dili uzadığı için, erkek eşini öldürecek kadar canileşiyor!

Yaptığı sivri çıkışlarla gündeme gelen muhafazakarların yaşam koçu Sibel Üresin, yine tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Üresin, İkra Dergisi’ne verdiği röportajda, kadına yönelik şiddeti savundu.

Üresin, ‘bir erkek neden eşini öldürecek kadar canileşir? Neden şiddet uygulama ihtiyacı hisseder?’ sorusuna:

“Kesinlikle kadınların dillerinin uzaması! Kadınlar çok para sahibi oldular ve o egoları çok yükseldi. Çok bilip çok konuşuyorlar ama kadına naif olmak kibar olmak yumuşak olmak yakışır. Bu dinimizde de böyledir.



'Öyle kadınlar tanıyorum ki ben sinir oluyorum'



Evet kadın çok bilebilir ama bildiğini konuşmak değildir doğru olan, kadına sessiz kalmanın daha çok yakıştığını düşünüyorum. Hakikaten öyle gelinler öyle kadınlar tanıyorum ki ben sinir oluyorum ki kocasının deli olması çok normal. Sen bana durup dururken vurabilir misin? Ölen mi suçlu öldüren mi ? Bir tahrik var yani ortada. Kadının en büyük silahı kinlenmek içine atmak ve tavırlarıyla belli etmektir ama erkek şiddete baş vurur çünkü yaratılışı böyle. Ama kadında ilk şiddeti çocuğuna uyguluyor. Kadında şiddete meyilli. Şiddete karşı olan kadının çocuğunu dövmemesi gerekir ki kadınların % 90′ı çocuğuna vuruyor.

Hem de mesela nasıl bir sebepten dolayı; çocuk yolda yürüyor ayağı taşa takılıyor yere düşüyor annesi bir tane de ona yapıştırıyor niye düştün diyerek. Kadının vurma sebebi bakın ne kadar basit. Erkekler neden vuruyor? Kadın car car car konuştuğu için, o yüzden ben böyle kadınların şiddeti hak ettiğini düşünüyorum.

İstisnalar dışında tabii psikolojik hasta olan veya sarhoş olup karısını haksız yere şiddete maruz bırakanlar da var ama bunlar çok nadir görülüyor” şeklinde yanıt verdi.

'Kadın çileden çıkarıyor, adam ne yapsın?'

Bu konuyla ilgili sözlerini bir adım daha ileri götüren Sibel Üresin, kadın cinayetleriyle ilgili olarak da, “Kadın çileden çıkarıyor yani ne yapsın adam” dedi.