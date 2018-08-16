Kadınların derede temizlik çilesi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyü Aşağı Güveç mezrasında, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan dere yatağında suyun önünü tıkayan taşlar, kadınların imece usulü çalışmasıyla temizleniyor.

​Yüksekova\'ya 15 kilometre uzaklıktaki Kısıklı köyünün 70 haneli Aşağı Güveç mezrasında yaşayanlar, yıllardır tarım arazilerini sulamak ve hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için büyük zorluk çekiyor. İki vadi arasındaki dereden akan suyun akışı, zaman zaman yamaçlardan düşen kayalıklar nedeniyle ya yavaşlıyor, ya da duruyor. Bölge sakinleri, suyu tarım arazilerine ulaştırabilmek için 4 kilometre uzunluğundaki derede imece usulü temizlik çalışması yapıyor. Erkeklerin tarlada çalıştığı mezrada temizlik çalışması kadınlara kalıyor. Kadınlar, çıplak elle ve küreklerle dere yatağını açmaya çalışıyor.

Kadınlardan Cemile Akdoğan, su ulaşmayınca tarım arazilerinin kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, \"Erkekler tarlada çalışıyor, bu nedenle iş bize düşüyor. Biz de evdeki işlerimizi bırakıp dereyi temizlemeye gidiyoruz. Yaklaşık 4 kilometrelik derenin akmasını engelleyen taşları küreklerle temizliyoruz. Biz bu sıkıntıyı yıllardır çekiyoruz. Yetkililerin köyümüze modern bir su kanalının yapmasını istiyoruz\" dedi.



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