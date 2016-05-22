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Kadınların 'Boşanma Komisyonu' eyleminden: Raporunuz batsın, kadınlar yaşasın!

Yapılan protestoda "Boşanmadan duramıyoruz, boşana boşana kurtulacağız" ve "Çocuk yaşta evlilik istismardır" sloganları atıldı

22 Mayıs 2016 22:53

"Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu" üyesi kadınlar, Kadıköy’de Boşanma Komisyonu'nun raporu için protesto eylemi yaptı. Bahariye Caddesi’ndeki Süreyya Operası önünde toplanan grup, "Utanın!" , "Raporunuz batsın, kadınlar yaşasın" , "Boşanmayı değil cinayeti engelle" şeklinde döviz taşıdı, "O rapor meclisten geçmeyecek" , "Boşanmadan duramıyoruz, boşana boşana kurtulacağız" , "Çocuk yaşta evlilik istismardır" şeklinde sloganlar attı.

Hürriyet'in haberine göre, Bahariye Caddesi üzerinden yürüyüşe geçen kadınlar, sloganlar eşliğinde ara sokakları dolaşarak Kadıköy Çarşısı’na gelip burada basın açıklaması yaptı.
 

"Rapor yok hükmünde sayılsın!"

 

Grup adına açıklama yapan Özlem Kaya, 6 Mayıs 2016 tarihli taslak raporunun kamuoyuna sızdığı belirterek, "Kadınları sadece aile içinde tanımlayan, aksi takdirde yok sayan bu rapor, erkek şiddetine karşı yasal mekanizmaları zayıflatan ve kadınların boşanmasını zorlaştıran öneriler getiriyor. Rapordaki önerilerle kadınların ve çocukların hakları açıkça gasp ediliyor. Rapor, kamuoyunda çocuk evliliği ve tecavüzcüyle evlendirme gibi konularda daha çok ön plana çıksa da, raporun, kadınların bugüne değin kazanılmış olan tüm haklarına yönelik benzeri görülmemiş bir saldırıyı yönettiğinin farkındayız. Bu komisyon, biz kadınlara, ’Evli değilsen sana sosyal hizmet yok’ diyor. Evlenen kadınlara, maruz kaldığı şiddet ve baskıya rağmen, ’Boşanma, bir daha düşün’, her boşanana ise, ’nafaka yok’ diyor. Biz kadınlar, boşanma komisyonunun raporunun yok hükmünde kılınmasını, kadın örgütleri ve alanda çalışan kadınların sürekli üyesi olduğu, kadınların lehine yasal değişiklik ve politikaları oluşturacak bir komisyon kurulmasını ve haklarımızın daha etkili kullanımının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz" dedi. 

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