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Dünya

İngiliz satranç ustası: Kadınların beyni satranç oynamaya uygun değil!

Dünyaca ünlü İngiliz satranç ustası Nigel Short'un cinsiyetçi söylemi tepki çekti

21 Nisan 2015 16:02

Dünyaca ünlü İngiliz satranç ustası Nigel Short, kadınların beyinlerinin satranç oynamaya uygun olmadığını söyleyerek büyük tartışma yarattı. New in Chess isimli satranç dergisine bir röportaj veren Short, “Kadın ile erkeğin beyinlerinin yapısı farklı” dedi ve ekledi:

“Zaten neden aynı olmaları gerekiyor ki? Ben karım Rea’nın duygusal zekasının benden çok daha yüksek olduğunu kabul ediyorum. O da arabayı garajdan çıkarmaya çalışırken benden yardım istemekten utanmıyor.”

İngiltere eski şampiyonunun sözleri özellikle kadın satranç oyuncularının büyük tepkisini çekti.

Birce Bora'nın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Londra’daki Casual satranç kulübünün işletmeciliğini yapan Amanda Ross, konuyla ilgili Independent gazetesine yaptığı açıklamada, “Böylesine saygı gören birinin seksist açıklamalar yapması çok zarar verici” dedi.

Ross sözlerine “Kadınlar eski satranç şampiyonu Judit Polgar, klasik oyunlarda Nigel Short’u beş kez yenip, üç kez mağlup olmuştu. Beş kez de berabere kalmışlardı. Polgar o karşılaşmalara erkek beynini getirmiş olmalı. Umarım o günlerde Nigel otomobilini park etmeye çalışırken kaza yapmamıştır” diyerek devam etti.

Ross, “En azından Nigel Short’un bu açıklamaları uzun süredir devam eden zeka ile satranç yeteneği arasında doğrudan bir bağ olup olmadığı yönündeki tartışmaları sonuçlandırdı. Belli ki böyle bir bağ yok” dedi.

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