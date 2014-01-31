MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Türkiye’nin tanıtımında bu yıl Hollywood yıldızı Julianne Moore’un yer almasına ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanıtım stratejisine tepki gösterdi. Demirel, eleştirilerini Komisyon sırasında oturan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’a yönelterek “Bu tür isimlerle, bu tür kadınların bedeni üzerinden Türkiye’yi tanıtmak size ne kadar akılcı geliyor? Bir kadın olarak, Türkiye tanıtımında bir Hollywood yıldızına avuç dolusu paralar verilip, Türkiye’yi sanki 19’uncu yüzyılda tanıtıyormuşuz gibi böyle bir figür üzerinden tanıtmayı nasıl buluyorsunuz?” diye sordu.

‘Çocuk gelin masumane’ demedim

TBMM Genel Kurulu’nda önceki akşam MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel’in, “Aile Bakanı olarak çocuk gelinler konusundaki masumane düşüncenizi artık dünya biliyor, tarihe geçtiniz bu fikrinizle” sözleri de tartışma yarattı. Bakan Ayşenur İslam’ın yanıtı şöyle oldu: “Çocuk gelinlerin masumane olduğunu söylediğim iddiası var. Bu, külliyen yalan. Söylediğim şey şu; ‘Çocuk evlilikleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur, cezai müeyyidesi vardır.’ Başka bir cümle de: ‘Çocuklarını erken evlendiren annelerin pek çoğu kendileri de erken evlendikleri için yaptıkları şeyin suç olduğunun farkında değiller, bunu masumane bir gelenek zannediyorlar.’”