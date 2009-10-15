'Kadınları vali yapan Allah'ın gazabına uğrar'

İranlı ultra muhafazakar bir dini lider, bir bakanın dile getirdiği olasılık olan, ülkede kadınların vali makamına gelmelerinin Allah’ın gazabına yol açacağı uyarısında bulundu.

Büyük Ayetullah Lütfullah Seyfi Golpeygani yaptığı açıklamada, "Eğer insanlar, ulemanın görüşünü almadan İslami devrimin değerlerini ve ilkelerini değiştirmeye kalkarlarsa, Allah’ın ve halkın gazabına uğrarlar" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Muhammed Nacar’ın geçen hafta kutsal Kum kentinde, kadınların eyaletlerde valilik görevine atanmaları olasılığından söz etmesine tepki gösteren Büyük Ayetullah Golpeygani, bu tip atama yapılırsa bunun şeriata ters düşeceğini savundu.

Golpeygani, "Kum’a geliyor ve bazı eyaletlere kadın vali atamak istediklerini söylüyorlar. Şeriata aykırı böyle açıklamalarla Kur’an’a ve peygambere karşı gelmek mi istiyorsunuz?" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da, geçen eylülde sunduğu kabinesindeki kadın bakanlar yüzünden, aralarında Golpeygani’nin de bulunduğu milletvekili ve dini yetkililerin büyük direnişiyle karşılaşmıştı.