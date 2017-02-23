Kadınları spor yaparken gösteren reklam, Arap dünyasında tartışma yarattı

Bir spor şirketi tarafından yayımlanan ve kadınları spor yaparken gösteren reklam, Arap dünyasında tartışmalara sebep oldu. Reklamda spor yapan kadınlar gösterilirken, Suudi aksanıyla "Senin hakkında ne diyecekler? Belki de bütün beklentileri aştığını söyleyecekler" deniliyor.

Arap dünyasında tartışma yaratan reklamın 48 saat içerisinde Twitter'da 75 bin kez paylaşıldığı, YouTube üzerindense 400 bin kere izlendiği aktarıldı.

"Arap, Müslüman kadınları temsil etmiyor"

Reuters'in haberine göreyse reklama gelen tepkilerin bir kısmı olumsuz.

Şirketin Instagram sayfasına yazan bir kullanıcı, reklamı "tam bir başarısızlık" olarak tanımlarken, reklamın "Arap, Müslüman kadınları temsil etmediğini" öne sürüyor.

Habere göre Arap dünyasında kadınların kamusal alanda spor yapması "nadir görülen bir şey" iken, kimi ülkelerde yalnızca kadınların gittiği spor salonlarının bulunduğu, kadınların ormal spor salonlarından daha pahalı olan bu yerlerde spor yapabildiği aktarılıyor.

Suudi Arabistan'da kadınların spor yapması yasak

Reklamda Suudi aksanı kullanılması dikkat çekerken, Suudi Arabistan'da kadınların spor yapmasının yasak olduğu biliniyor.

Beden eğitiminin kadınların gittiği okullarda yasak olduğu Suudi Arabistan'da, kadınlara yönelik spor salonu açılmasına da "İslami olmaması" sebebiyle izin verilmiyor.

Okaz gazetesine konuşan Suudi Prenses Reema bint Bandar ise, Suudi Arabistan'ın "sağlık sebepleri" nedeniyle ileride kadınlar için spor salonlarına lisans verebileceğini öne sürüyor.

İşte o reklam: