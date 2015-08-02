Kadınlardan tencereli tavalı 'savaşa hayır' eylemi

Galatasaray Meydanı'nda toplanan bir grup kadın silahların susması için düdük, tef, tava, tencere ve zil çalarak barış eylemi yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin de destek verdiği eylemde yapılan açıklamada "Biz kadınlar sesimiz duyulana kadar dayanışma içinde, yan yana barış için ısrar edeceğiz. Silahlar sussun, barış konuşsun" denildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Barış İçin Kadın Girişimi Platformu öncülüğünde 14 ilde eş zamanlı yapılan eyleme katılan kadınlar, saat 17.00’da Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi. HDP Milletvekilleri Pervin Buldan, Prof. Dr. Beyza Üstün ve Filiz Kerestecioğlu’nun da destek verdiği eylemde kadınlar, susmayacaklarını göstermek için, yanlarında getirdikleri düdük, tef, tava, tencere, zil, anahtar ve konserve kutularıyla ses çıkardı. Suruç’ta hayatını kaybedenlerin de anıldığı eylemde üzerinde “Savaş hükümeti istemiyoruz, barışı geçici hükümetin iktidar hırsına feda etmeyin" pankartı açıldı.

Eylemi organize eden Barış İçin Kadın Girişimi Platformu adına yapılan basın açıklamasını okuyan Hale Çelebi, “Bizler, emeğine, bedenine, kimliğine el konulan, ucuz emek gücü olarak, güvencesi koşullarda çalıştırılan, fabrikalarda, sokaklarda canından olan ve ‘artık yeter’ diyen kadınlarız. Ve bizler yıllardır oyalamalarıyla kalıcı, eşitlik ve özgürlüğe dayalı, kadınların katılımına açık bir barış için gereken adımı atmaktan kaçınanların bugün fütursuzca ‘çığırından çıkmıştı’ diye nitelendirdikleri, ‘çözüm sürecinin’ bir çırpıda bitirilmesinin ne demek olacağını da çok iyi bilen kadınlarız. Biz kadınların barışa ihtiyacı var. Çünkü bugün evlerde, işlerde, maruz kaldığımız erkek şiddeti, savaş ikliminde kat be kat artacak. Biz kadınlar sesimiz duyulana kadar dayanışma içinde, yan yana barış için ısrar edeceğiz. Silahlar sussun, barış konuşsun" dedi.