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Dünya

Kadınlardan tecavüz zanlısına dayak

Kadınlar tarafından dayak yiyen zanlının sosyal medyada paylaşılan videoyu binlerce kişi izledi

04 Temmuz 2017 23:19

Hindistan'da 3 kadın, tecavüz zanlısı bir kişiye dayak attı. Dövülen kişinin bir çocuğa tecavüz ettiği iddia ediliyor. 

Sözcü'de yer alan habere göre, Hindistan’da bir çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen bir adam, kadınlar tarafından dövüldü. Yoldan geçen biri tarafından kaydedilen videoda üç kadın bir adamı önce elleri ve bacaklarından bağlayarak yerde sürülüyor daha sonra da uzun sopalarla vuruyor.

Onlarca kadın ve çocuğun önünde kadınlar sırayla dayak atarken, tecavüz zanlısı kişi hareketsiz bir şekilde kalarak mücadele etmedi. Sosyal medyada paylaşılan videoyu kısa sürede binlerce kez izlendi. 

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