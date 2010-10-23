Kadınlardan 'Şişme Fatmagül' haberine protesto

T24 - Kadınların, tecavüzle suçlanan sanıklara verilen tahliye kararına ilişkin Ankara'daki protestosunu İstanbul'da "Şişme Fatmagül" haberine tepki eylemi izledi. Tecavüz karşıtı eylemlerin üçüncüsü Eskişehir'de yapılacak.

Yaklaşık 100 kadın bugün (23 Ekim 2010) saat 13:30'da Habertürk gazetesinin Talimhane'deki binası önünde toplandı. "Medya, yargı, Adli Tıp... Tecavüzcülerin suç ortakları" yazılı pankart açan feminist kadınlar, Habertürk gazetesinin "Fatmagül'ün şişmesi geliyor" başlıklı haberi ile Ali Poyrazoğlu'nun "Fatmagül'ün suçu ne" dizisindeki tecavüz olayını skecinde ele alış biçimini protesto ettiler. Kadınlar, Habertürk yetkililerinin gazete binasının önünü terk etmeleri talebini reddederek eyleme devam ettiler.



Eylemde "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinin cinsel şiddet içeren sahnelerinin medyada "pornografi" malzemesi olarak teşhir edilmesi eleştirildi. Çağrı metinlerinde "Son olarak 17 Ekim Pazar günü, Habertürk’te yayınlanan Gölgede Muhabbet programında bu konunun komediye dönüştürülmesini dehşetle seyrettik" diyen kadınlar "Film değil gerçek, her gün tecavüze uğruyoruz" diye bağırdılar.



Sincan 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin Adli Tıp raporunun gecikeceği gerekçesiyle tecavüz sanıklarını tahliye etmesinin de eleştirildiği eylemde, "Yargı tecavüzcüleri kolluyor" iddiası da öne sürüldü. Tecavüz sonrasında istenen raporun, bu çalışmayı aylarca yapamayacağını bildiren Adli Tıp Kurumu'nun dışında üniversite hastanelerince de verilebileceğini vurgulayan kadınlar, üniversitelerde "Tecavüz Kriz Merkezleri"nin kurulmasını istediler.

Tecavüzlerin metalaştırılması ve kadın istismarına karşı eylemlerin üçüncüsü Eskişehir'de yapılacak.