Kadınlardan 'OHAL'e alışmıyoruz' kampanyası

“OHAL'e ve özellikle şiddet uygulayan sivillere cezasızlık ile tek tip konulu 696 no'lu KHK'ya karşı susmuyoruz, alışmıyoruz, razı gelmiyoruz” diyen onlarca kadın örgütü, yayınladıkları metinle "Kadınlar OHAL’e alışmıyor" kampanyasını başlattı. Bu akşam (15 Ocak 2018) 17.45’de sosyal medya üzerinden yapılacak etkinliğe çağrı yapıldı.
DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu'nun çağrısıyla kadın ve LGBTİ örgütleri “OHAL'e ve özellikle şiddet uygulayan sivillere cezasızlık ile tek tip konulu 696 no'lu KHK'ya karşı susmuyoruz, alışmıyoruz, razı gelmiyoruz” diyerek yayınladıkları metin ile bir kampanya başlattılar.
“Olağanüstü Hal’in ‘olağan’ hale gelmesine alışmıyoruz” diyen kadınlar tarafından yapılan açıklamada, son çıkarılan 696 sayılı KHK ile silahlanmış ya da silahlandırılmış erkekleri "darbe karşıtıyım" diye cinayet işlese bu kez yargı karşısına bile çıkarılmayacağı belirtilirken, “Çatışmayı derinleştiren, yoksulluğu, eşitsizliği, adaletsizliği büyüten, şiddeti ve nefreti meşrulaştıran KHK düzeni sona ersin” ifadesine yer verildi.
Öte yandan, #KadınlarOhaleAlışmıyor diyerek onlarca kurumun imzaladığı metinle birlikte, bugün saat 17.45’te sosyal medyada etkinlik yapılacağı belirtildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
Olağanüstü Hal'in "olağan" hale gelmesine alışmıyoruz.
Olağanüstü Hal rejiminin gündelik hayatlarımızı etkileyen, hissedilen ve görünen pek çok yüzü var. Görünenler kadar yıkıcı bir görünmeyen yüzü OHAL'in kadınların hayatlarında yol açtığı tahribattır.
Biz kadınlar için OHAL sadece meydanlarda, sokaklarda her an bir çatışma çıkacakmış tedirginliği yaratan eli silahlı kolluk kuvvetlerinin varlığı demek değil. OHAL biz kadınlar için evde, sokakta, işte güvencesizlik demek. Herhangi bir bahaneyle birileri tarafından ihbar edilebilme huzursuzluğu içinde çalışmak demek, gözaltındayken avukatla görüşüp görüşemeyeceğini, yakınlarına haber verip veremeyeceğini bilmemek demek. İşten ihraç edilip kocaya, abiye, babaya, sevgiliye bağımlı kılınmak demek. Parayı verenin kendinde daha çok hak görmesi demek, itiraz edince daha fazla şiddet görmek, ev içinde de emeğimizin daha fazla sömürülmesi demek. Dayanışma için başvurduğumuz kadın derneklerinin, belediyelerin kadın birimlerinin kapatılması demek. Belirsizlikler ve güvencesizliklerle boğuşarak çocuklara bir gelecek sağlamaya çalışmak demek. "Güvenlik" bahanesiyle mahallende, sokağında, hatta evinde LGBTİ olamamak demek. "Güvenlik" bahanesiyle dün konuştuğun, anlamaya çalıştığın tanıdıklarının, komşularının düşmanlaştırıldığına tanık olmak demek. Fetvalarla, çocuklara, kadınlara yönelik ayrımcılığın, istismarın, tacizin, tecavüzün meşrulaştırılmaya çalışılması demek. Nefretle baş etmek demek. Nefretin bir gelecek kuramayacağını daha iyi anlamak demek. Sözümüzü, sorunlarımızı görünür kılan basın yayın organlarının kapatılması, sesimiz kısıldıkça kadın cinayetlerinin artması demek. Meclisi, seçilmiş kadınları siyasetin dışında bırakmak demek. Haklarımızın, demokratik ve siyasal kazanımlarımızın gasp edilmesi demek. Her şeyin, bugünümüzün ve geleceğimizin KHK’lerle düzenlenebilmesi demek.
Neden OHAL'i istemiyoruz açık değil mi?
Sadece 696 No'lu KHK bile OHAL'den kurtulmak istememiz için yeter. Erkeklerin kadınları kolayca katlettiği bu topraklarda, erkekler iyi hal, haksız tahrik indirimi diyerek "cezasız" bırakılır, kolluk ve yargı erkekleri korur. Şimdi de son KHK ile silahlanmış ya da silahlandırılmış erkekler "darbe karşıtıyım" diye cinayet işlese bu kez yargı karşısına bile çıkarılmayacak. Çünkü “bazı” sivillere yargı muafiyeti getiren maddeyle öldürmek, şiddet uygulamak, işkence yapmak yasal koruma altına alındı. "15 Temmuz Darbe Girişimi ile sınırlı" açıklamalarına da inanmıyoruz. İktidar kanadı bile birbirini yalanlarcasına açıklamalar yaptı. Bir de "anayasal suçlar"dan yargılananlara tek tip kıyafet zorunluluğu çıkarıldı. Biz bunların birtakım kişilere işledikleri suçlar için cezasızlık zırhı sağlarken diğerlerini tek tip kıyafet gibi haysiyet kırıcı bir cezalandırmayı yargılama sürerken uygulamak suretiyle peşin hükümle suçlu ilan edeceğini açıkça görüyoruz.
Hep birlikte OHAL kaldırılsın diyoruz!
Çatışmayı derinleştiren, yoksulluğu, eşitsizliği, adaletsizliği büyüten, şiddeti ve nefreti meşrulaştıran KHK düzeni sona ersin.
Son KHK'lar başta olmak üzere, bu süreçte demokratik şekilde yapılmamış yasal düzenlemeler iptal edilsin.
Olağanüstü Hal'in "olağan" hale gelmesine alışmayacağız!
DİSK Kadın Komisyonu
KESK Kadın Meclisi
TMMOB Kadın Çalışma Grubu
TTB Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu
17+ Alevi kadınlar
78'liler Federasyonu'ndan kadınlar
Adana Kadın Platformu
Aka-Der Kadın Faaliyeti
Anarşist Kadınlar
Ankara Kadın Platformu
Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
Barış İçin Kadın Girişimi
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
Buca Evka 1 Kadın Kültür Evi Dayanışma Derneği-BEKEV
Defne Kadın Emeği Kolektifi
Demir Leblebi
Demokratik İslam Kongresi Kadın Meclisi
Didim Kibele Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu
Ekmek ve Gül
Emek Partili Kadınlar
Emek ve Adalet Platformu'ndan Kadınlar
Erktolia
Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği.
Eşitiz-Eşitlik İzleme Kadın Grubu
FeminAmfi
FKF’li Kadınlar
Genç LGBTİ+ Derneği
GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi
Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi
Halkevci Kadınlar
Hatay Kadın Platformu
HDK Kadın Meclisleri
HDP Kadın Meclisi
İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu
İlerici Kadınlar Meclisi
İmece Ev İşçileri Sendikası
İskenderun Kadın Platformu
İşçi Kardeşliği Partili Kadınlar
İzmir Kadın dayanışma Dayanışma Derneği
Jineoloji Dergisi
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
Kadın Özgürlük Meclisi
Kadın Yazarları Derneği
Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi
Kampüs Cadıları
Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği
Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
Kuzey Ormanları Savunması Kadınları-KOSKA
Lambdaİstanbul
Maltepeli Kadınlar
Mardin Kadın Platformu
Mersin Kadın Platformu
Mor Dayanışma
Nar Kadın Dayanışması
Özgürlükçü Hukukçular Platformu Kadın Komisyonu
Queer Eskişehir Lgbti Topluluğu
Samandağ Kadın Emeği Kolektifi
SODA Sosyal Dayanışma Ağı
Sosyalist Kadın Meclisleri
SYKP Kadın Meclisi
Tevgera Jinên Azad-TJA
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Kadın Komisyonu
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Üniversiteli Kadın Kolektifi
Yeni Demokrat Kadın
Yeşil Feministler
Yoğurtçu Kadın Forumu
Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu