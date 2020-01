Kadınlardan 'OHAL'e alışmıyoruz' kampanyası

“OHAL'e ve özellikle şiddet uygulayan sivillere cezasızlık ile tek tip konulu 696 no'lu KHK'ya karşı susmuyoruz, alışmıyoruz, razı gelmiyoruz” diyen onlarca kadın örgütü, yayınladıkları metinle "Kadınlar OHAL’e alışmıyor" kampanyasını başlattı. Bu akşam (15 Ocak 2018) 17.45’de sosyal medya üzerinden yapılacak etkinliğe çağrı yapıldı.

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu'nun çağrısıyla kadın ve LGBTİ örgütleri “OHAL'e ve özellikle şiddet uygulayan sivillere cezasızlık ile tek tip konulu 696 no'lu KHK'ya karşı susmuyoruz, alışmıyoruz, razı gelmiyoruz” diyerek yayınladıkları metin ile bir kampanya başlattılar.

“Olağanüstü Hal’in ‘olağan’ hale gelmesine alışmıyoruz” diyen kadınlar tarafından yapılan açıklamada, son çıkarılan 696 sayılı KHK ile silahlanmış ya da silahlandırılmış erkekleri "darbe karşıtıyım" diye cinayet işlese bu kez yargı karşısına bile çıkarılmayacağı belirtilirken, “Çatışmayı derinleştiren, yoksulluğu, eşitsizliği, adaletsizliği büyüten, şiddeti ve nefreti meşrulaştıran KHK düzeni sona ersin” ifadesine yer verildi.

Öte yandan, #KadınlarOhaleAlışmıyor diyerek onlarca kurumun imzaladığı metinle birlikte, bugün saat 17.45’te sosyal medyada etkinlik yapılacağı belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Olağanüstü Hal'in "olağan" hale gelmesine alışmıyoruz.

Olağanüstü Hal rejiminin gündelik hayatlarımızı etkileyen, hissedilen ve görünen pek çok yüzü var. Görünenler kadar yıkıcı bir görünmeyen yüzü OHAL'in kadınların hayatlarında yol açtığı tahribattır.

Biz kadınlar için OHAL sadece meydanlarda, sokaklarda her an bir çatışma çıkacakmış tedirginliği yaratan eli silahlı kolluk kuvvetlerinin varlığı demek değil. OHAL biz kadınlar için evde, sokakta, işte güvencesizlik demek. Herhangi bir bahaneyle birileri tarafından ihbar edilebilme huzursuzluğu içinde çalışmak demek, gözaltındayken avukatla görüşüp görüşemeyeceğini, yakınlarına haber verip veremeyeceğini bilmemek demek. İşten ihraç edilip kocaya, abiye, babaya, sevgiliye bağımlı kılınmak demek. Parayı verenin kendinde daha çok hak görmesi demek, itiraz edince daha fazla şiddet görmek, ev içinde de emeğimizin daha fazla sömürülmesi demek. Dayanışma için başvurduğumuz kadın derneklerinin, belediyelerin kadın birimlerinin kapatılması demek. Belirsizlikler ve güvencesizliklerle boğuşarak çocuklara bir gelecek sağlamaya çalışmak demek. "Güvenlik" bahanesiyle mahallende, sokağında, hatta evinde LGBTİ olamamak demek. "Güvenlik" bahanesiyle dün konuştuğun, anlamaya çalıştığın tanıdıklarının, komşularının düşmanlaştırıldığına tanık olmak demek. Fetvalarla, çocuklara, kadınlara yönelik ayrımcılığın, istismarın, tacizin, tecavüzün meşrulaştırılmaya çalışılması demek. Nefretle baş etmek demek. Nefretin bir gelecek kuramayacağını daha iyi anlamak demek. Sözümüzü, sorunlarımızı görünür kılan basın yayın organlarının kapatılması, sesimiz kısıldıkça kadın cinayetlerinin artması demek. Meclisi, seçilmiş kadınları siyasetin dışında bırakmak demek. Haklarımızın, demokratik ve siyasal kazanımlarımızın gasp edilmesi demek. Her şeyin, bugünümüzün ve geleceğimizin KHK’lerle düzenlenebilmesi demek.

Neden OHAL'i istemiyoruz açık değil mi?

Sadece 696 No'lu KHK bile OHAL'den kurtulmak istememiz için yeter. Erkeklerin kadınları kolayca katlettiği bu topraklarda, erkekler iyi hal, haksız tahrik indirimi diyerek "cezasız" bırakılır, kolluk ve yargı erkekleri korur. Şimdi de son KHK ile silahlanmış ya da silahlandırılmış erkekler "darbe karşıtıyım" diye cinayet işlese bu kez yargı karşısına bile çıkarılmayacak. Çünkü “bazı” sivillere yargı muafiyeti getiren maddeyle öldürmek, şiddet uygulamak, işkence yapmak yasal koruma altına alındı. "15 Temmuz Darbe Girişimi ile sınırlı" açıklamalarına da inanmıyoruz. İktidar kanadı bile birbirini yalanlarcasına açıklamalar yaptı. Bir de "anayasal suçlar"dan yargılananlara tek tip kıyafet zorunluluğu çıkarıldı. Biz bunların birtakım kişilere işledikleri suçlar için cezasızlık zırhı sağlarken diğerlerini tek tip kıyafet gibi haysiyet kırıcı bir cezalandırmayı yargılama sürerken uygulamak suretiyle peşin hükümle suçlu ilan edeceğini açıkça görüyoruz.

Hep birlikte OHAL kaldırılsın diyoruz!

Çatışmayı derinleştiren, yoksulluğu, eşitsizliği, adaletsizliği büyüten, şiddeti ve nefreti meşrulaştıran KHK düzeni sona ersin.

Son KHK'lar başta olmak üzere, bu süreçte demokratik şekilde yapılmamış yasal düzenlemeler iptal edilsin.

Olağanüstü Hal'in "olağan" hale gelmesine alışmayacağız!

DİSK Kadın Komisyonu

KESK Kadın Meclisi

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TTB Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu

17+ Alevi kadınlar

78'liler Federasyonu'ndan kadınlar

Adana Kadın Platformu

Aka-Der Kadın Faaliyeti

Anarşist Kadınlar

Ankara Kadın Platformu

Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi

Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi

Barış İçin Kadın Girişimi

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

Buca Evka 1 Kadın Kültür Evi Dayanışma Derneği-BEKEV

Defne Kadın Emeği Kolektifi

Demir Leblebi

Demokratik İslam Kongresi Kadın Meclisi

Didim Kibele Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu

Ekmek ve Gül

Emek Partili Kadınlar

Emek ve Adalet Platformu'ndan Kadınlar

Erktolia

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği.

Eşitiz-Eşitlik İzleme Kadın Grubu

FeminAmfi

FKF’li Kadınlar

Genç LGBTİ+ Derneği

GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi

Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi

Halkevci Kadınlar

Hatay Kadın Platformu

HDK Kadın Meclisleri

HDP Kadın Meclisi

İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu

İlerici Kadınlar Meclisi

İmece Ev İşçileri Sendikası

İskenderun Kadın Platformu

İşçi Kardeşliği Partili Kadınlar

İzmir Kadın dayanışma Dayanışma Derneği

Jineoloji Dergisi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Kadın Özgürlük Meclisi

Kadın Yazarları Derneği

Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi

Kampüs Cadıları

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği

Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması

Kuzey Ormanları Savunması Kadınları-KOSKA

Lambdaİstanbul

Maltepeli Kadınlar

Mardin Kadın Platformu

Mersin Kadın Platformu

Mor Dayanışma

Nar Kadın Dayanışması

Özgürlükçü Hukukçular Platformu Kadın Komisyonu

Queer Eskişehir Lgbti Topluluğu

Samandağ Kadın Emeği Kolektifi

SODA Sosyal Dayanışma Ağı

Sosyalist Kadın Meclisleri

SYKP Kadın Meclisi

Tevgera Jinên Azad-TJA

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Kadın Komisyonu

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

Üniversiteli Kadın Kolektifi

Yeni Demokrat Kadın

Yeşil Feministler

Yoğurtçu Kadın Forumu

Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu