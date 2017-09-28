Kadınlardan, küçük Zeynep'in öldürülmesine tepki

Tuncel YILMAZ / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde Körfez Kadın Dayanışması Grubu üyesi yaklaşık 25 kişi, annesiyle okula giderken pompalı tüfekli saldırıda yaşamını yitiren 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy cinayetine tepki gösterdi.

Körfez Kadın Dayanışması Grubu üyesi yaklaşık 25 kişi, Edremit\'te bir araya geldi. Annesi 28 yaşındaki Zeliha Çeliksoy ile okula giderken pompalı tüfekli saldırıda Zeynep Çeliksoy\'un yaşamını yitirdiği olayı protesto etti. Anne Zeliha Çeliksoy\'un da ağır yaralandığı olaya tepki gösteren topluluk adına yapılan açıklamada, \"Zeliha uzun süredir şiddet mağduruydu ve tehdit ediliyordu. Bu durumu kolluk kuvvetlerine bildirmiş ve kendisine \'çağrılı koruma\' verilmişti. Ancak çağrılı koruma da yetmedi. Zeliha\'nın evi bir gün önce taşlanmıştı, cinayet geliyorum diyordu. Zeliha\'nın evi civarında birkaç gün tutulacak nöbet belki de cinayeti önleyecek, zanlı yakalanacaktı. Ama olmadı, bu kez 6 yaşında bir kız çocuğu da annesinin yanındayken pompalı tüfekle katledildi\" denildi.

Ülkedeki kadın cinayetlerinin hatırlatıldığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Balıkesir\'de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve Edremit Körfezi\'nde bir kadın sığınağı açılması gibi talepler dile getirildi. Açıklamanın ardından grup, sessizce dağıldı.