Kadınlardan İstiklal Caddesi’nde prezervatifli eylem

"Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu" üyesi kadınlar, İstiklal Caddesi'nde TBMM Boşanma Komisyonu’na tepki için eylem yaptı. Kadınlar, eylem sırasında bildiri ve prezervatif dağıttı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Taksim Mis Sokak üzerinde bir araya gelen "Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu" üyesi kadınlar, TBMM Boşanma Komisyonunu protesto etti. Açılan dövizlerle Tünel Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen kadınlar İstiklal Caddesi'nde bildiri ve prezervatif dağıttı. Sloganlar atılarak yapılan yürüyüş, Tünel Meydanı'nda son buldu.

Grup adına konuşan Feride Eralp, “Bugün burada dağıttığımız prezervatif ihanet değil. Ayıp değil. Günah da değil. Bakamayacağımız veya istemediğimiz çocukları doğurmanın bizim için de çocuk için de iyi olmadığını biliyoruz. Bu yüzden ne zaman, nasıl kaç tane çocuk doğuracağımıza hatta doğurup doğurmayacağımıza karar verebilmek için doğum kontrol yöntemlerini biliyoruz. Doğum kontrolün ve kürtajın hepimiz için erişebilir ve güvenli olması gerektiğini deneyimleyerek öğrenen biz kadınlar bu talebimizden, bu hakkımızdan asla vazgeçmiyoruz" dedi.