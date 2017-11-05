Kadınlardan hakemliğe ilgi

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 10\'u kadın toplam 17 hakem, kokart takarak yeşil sahalara indi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Şube Başkanı İbrahim Gök, \"Bizim en büyük gururumuz erkeklerden çok kadın hakemlerimizin olmasıdır\" dedi.

Gençlik Merkezi Spor Salonu\'nda, bir üst klasmana terfi eden 10\'u kadın olmak üzere toplam 17 hakeme kokartlarının verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı AK Parti\'li Faruk Köksoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü çalışanları ve hakemler katıldı. Hakemliğin zor bir meslek olduğuna değinen Vali Mehmet Emin Bilmez törende yaptığı konuşmada, \"Hakem sayımızın çoğalmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Bu yıl eğitimini tamamlayarak zor bir meslek olan hakemliğe adım atan sporcularımıza Allah sabır, güç ve kuvvet versin. Hakemlerimizi tebrik ediyorum. Bu göreve talip oldukları için de ayrıca kutluyorum\" diye konuştu.

Belediye Başkanı Faruk Köksoy ise “İlimizde, birkaç kişi ile yola çıkılıp, bugün ulusal ve bölgesel bazda 100’e yakın bir kadro ile futbol sektörüne hizmet edecek hakemlerin yetişmesi bizleri gururlandırıyor. Kuzeydoğu’da birçok sektörde genç insanımızın yetişmesi, şehre aidiyet duyması, şehirde ikamet edip, sosyal kültürel birikimlere katkı sunması açısından bu çok önemlidir\" dedi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Ardahan Şube Başkanı İbrahim Gök de “Bizim en büyük gururumuz erkeklerden çok kadın hakemlerimizin olmasıdır. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu sayıyı daha da arttırmayı düşünüyoruz\" diye konuştu.

Kadın hakem Dilan Avcı ise, hakemliğin herkesin yapabileceği bir iş olmadığını belirterek, “Önce kursa başvuruyoruz ve 3 günlük eğitim ardından sahaya iniyoruz. Eğitimlerimiz sahada uygulamalı olarak devam ediyor. Bir yıl aday kalma şartı ile maçlara çıkıyoruz. Bu süreçte hakemliğin olmazsa olmazları bize öğretiliyor. Çok heyecanlıyız. Herkese hakem olmayı tavsiye edeceğim ama herkes yapabilir mi bilmiyorum. Cesaret ister, yetenek ister, bilgi ister, her şeyden önce iyi ve düzgün bir psikoloji ister\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği bünyesindeki hakemlere Vali Bilmez ve diğer protokol üyeleri tarafından kokartları verildi. Tören sonunda pasta kesildi ve terfi ederek kokartlarını takan hakemler için kokteyl verildi.



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